Conrado Íscar pone en valor la gastronomía como "eje estratégico" de la economía de Valladolid

Íscar durante la clausura del Congrso Gastronómico Provincial que se ha celebrado en el Museo del Pan de Mayorga. - DIP VALLADOLID

MAYORGA (VALLADOLID), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar ha clausurado el VII Congreso Gastronómico Provincial en el que ha puesto en valor la gastronomía como eje "estratégico" de la economía de la provincia al tiempo que ha aseverado que la provincia vallisoletana " ha demostrado que sabe mirar al futuro sin olvidar de dónde viene, apostando por la innovación aplicada a la tradición".

El congreso, bajo el lema 'Metidos en harina: Forjando Sabores', se ha celebrado en el Museo del Pan de Mayorga, con el objetivo de ayudar a los profesionales del sector a gestionar de forma integral la carta de postres y dulces.

En este evento han participado de destacados profesionales del sector y se ha puesto el foco en la innovación, la formación y la evolución del sector gastronómico.

Conrado Íscar ha recordado la apuesta de la Diputación de Valladolid por la puesta en marcha del Museo del Pan y ha asegurado que "no hay mejor lugar para hablar de raíces que este espacio dedicado al cereal", que es la base de la historia de la provincia vallisoletana.

Así, Íscar ha recordado la tradición panadera de Valladolid y ha destacado que cada vez que un hostelero levanta la persiana en uno de los pueblos de la provincia , o un panadero enciende su horno, "está fijando población, está creando empleo y está manteniendo viva la identidad" de esta "tierra", de la provincia.

El presidente de la Diputación ha reconocido "la importancia" de la marca 'Alimentos de Valladolid', cuyo objetivo es impulsar la calidad de los productos agroalimentarios de la provincia, y ha enfatizado que d diez años después "es una marca consolidada, reconocida por el consumidor y que agrupa a 600 productores y establecimientos" además de ser "símbolo de la fuerza colectiva como provincia".