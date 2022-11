El consejero de Sanidad anima al "diálogo" a los sanitarios que realizan guardias localizadas en Salamanca

SALAMANCA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha abogado por el "diálogo" ante la huelga de profesionales sanitarios de enfermería, técnicos en cuidados y técnicos superiores en imagen y que realizan guardias localizadas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, convocada para este jueves, 1 de diciembre.

"En primer lugar, hablan no de negociación, hablan de que no ha habido diálogo, cosa que no es correcto, ha habido diálogo", ha apuntado en la contestación a los medios en Salamanca, con motivo de su visita para participar en la inauguración del I Congreso Regional 'Generando conocimiento científico' de Satse Castilla y León.

Sobre la misma convocatoria de huelga, ha apuntado: "Se les ha explicado hasta donde se puede llegar, piden cosas que, bueno, desde su legítima voluntad de pedir aquello que crean necesario, choca con la jurisprudencia en diversos temas de jornada en cuanto a las guardias localizadas".

"A partir de ahí, nosotros no podemos hacer cosas que la jurisprudencia dice que no se pueden hacer. Entonces, seguimos con el diálogo y esperemos que realmente acepten aquello que se les propone, que se está hablando desde la Dirección General de Personal del Sacyl".