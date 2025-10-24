El Consejo Comarcal del Bierzo podrá presentar hasta enero de 2026 la justificación del Plan de Juntas Vecinales de 2023

Imagen del pleno extraordinario de la Diputación de León celebrado este viernes. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario celebrado este viernes en la Diputación de León ha aprobado por unanimidad conceder al Consejo Comarcal del Bierzo una ampliación en el plazo de justificación final de la aportación destinada a financiar el Plan de Juntas Vecinales de su ámbito territorial para 2023 hasta el día 25 de enero de 2026.

Este era el único punto del orden del día de la sesión plenaria extraordinaria, al que han dado el visto bueno todas las formaciones políticas representadas en la corporación: PSOE, PP, UPL y Vox.

De conformidad con la normativa de subvenciones y de procedimiento administrativo común, existe la posibilidad de ampliar los plazos por un periodo que no exceda de la mitad del inicial, que debe ser acordada con anterioridad a la finalización del plazo inicial.

En este caso, la ampliación del periodo de tres meses se computa desde el 25 de octubre de 2025 (dos años a partir de la aprobación de la aportación que se acordó por el pleno en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2023), finalizando por tanto la extensión de dicho plazo el día 25 de enero de 2026.