El Consejo Comarcal del Bierzo retoma mañana las visitas guiadas a Las Médulas (León)

Imagen de archivo de la Senda de Las Valiñas, por el circo del interior de Las Médulas (León). - FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CYL

LEÓN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Comarcal del Bierzo reanudará a partir de mañana, miércoles 18 de febrero, las visitas guiadas en Las Médulas, una vez que las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría en los próximos días.

El Consejo Comarcal suspendió el pasado día 2 de febrero las visitas guiadas organizadas desde el Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas, situado en la localidad leonesa de Las Médulas (Carucedo), ante la existencia de desprendimientos y por el mal estado de algunos caminos en la zona. Esta medida preventiva respondía a la obligación de garantizar la seguridad de visitantes y trabajadoras, tras detectar factores que suponían "un riesgo potencial para la integridad de las personas".

El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón y la consejera de Turismo, Cristina Pérez, han recorrido este martes parte de la Senda de las Valiñas acompañados por la técnica de Turismo del Consejo Comarcal para comprobar el estado de los caminos tras los recientes episodios de temporales.

Ramón ha explicado que, aunque la senda continúa presentando dificultades, la evolución es positiva: "La situación es algo mejor en la senda, aunque todavía hay bastante barro y bastante agua, pero ya se han hecho algunos trabajos por parte de la Fundación Las Médulas. Esperemos que, cuando llegue ya el buen tiempo, se termine de preparar esta senda para que podamos recuperar las visitas guiadas", ha apostillado.

A partir de mañana los recorridos guiados se reanudarán en su horario habitual, con las medidas de precaución necesarias en aquellos tramos que puedan presentar humedad o barro acumulado, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consejo Comarcal del Bierzo.

Por este motivo, el Consejo Comarcal ha recomendado a las personas interesadas en participar en las visitas que acudan con calzado adecuado para terreno húmedo y consulten los horarios en la página Turismodelbierzo.es, escribiendo a medulas@ccbierzo.com o llamando al 987420708.