El Consejo de Diálogo Social de Segovia muestra "satisfacción" con las iniciativas para el fomento del empleo

Encuentro del Consejo Provincial de Diálogo Social. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Trono del Palacio Provincial de Segovia ha acogido una nueva reunión del Consejo Provincial de Diálogo Social en la que los asistentes han mostrado "satisfacción" por las iniciativas que mantiene la institución para el fomento del empleo.

En la sesión han estado presentes el diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, junto a representantes tanto de la Federación Empresarial Segoviana (FES) como de las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras, según ha trasladado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido la aplicación de las ayudas que la Junta de Castilla y León concede a la Diputación, precisamente para fomento del empleo.

En este sentido, Pérez ha subrayado que las ayudas para el empleo permiten el despliegue de planes como JOVEL, ELPEX, MONTEL, PLANIEL o EmpleaCyL y que "cada año supone ofrecer trabajo a numerosas personas al tiempo que se fortalecen los servicios de la propia Diputación".

Durante el encuentro también se ha tratado el plan de empleo propio con el que cuenta la institución provincial y que suma para este ejercicio una inversión de 1,7 millones de euros. Este plan de empleo ha facilitado que los ayuntamientos de la provincia contraten una o dos personas para desarrollar diferentes labores en sus municipios.

Además, los integrantes del Consejo Provincial de Diálogo Social han tratado el grado de cumplimiento que alcanzan las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) que la Diputación mantiene en vigor.

Así, con una vigencia de tres años para este tipo de planificación, la de 2024 ya está culminada, mientras que la de 2025 roza el 90 por ciento de su cumplimiento y la de 2026 se sitúa en torno al 60 por ciento.

Por otra parte, el diputado ha trasladado los avances en la negociación que se sigue con los representantes de los trabajadores en cuanto a la carrera profesional y a la evaluación del desempeño.

Asimismo, ha detallado cómo se ha aplicado el remanente de las ayudas sociales de 2023, que se hizo efectivo en el mes de septiembre, según lo acordado con la junta de personal y el comité de empresa. Además, se mantiene el compromiso de mejorar la formación de los trabajadores de la Diputación, en la medida de lo posible.

Finalmente, se ha tratado el desarrollo del teletrabajo en la institución provincial sobre lo que Pérez ha manifestado que se concede esa opción "sin problema hasta la fecha", una modalidad de trabajo a distancia para algunos días a la semana, "lo que satisface sus necesidades en cuanto a conciliación familiar y otros aspectos".