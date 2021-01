El Consejo de Enfermería de CyL advierte de que la vacunación no puede ser realizada por personas sin cualificación

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Enfermería de Castilla y León no está dispuesto a permitir que una actuación tan importante como es la vacunación frente a la COVID-19 se tome a la ligera y se realice por personas no cualificadas o profesionales no capacitados.

La reacción del máximo órgano de representación del colectivo en la Comunidad se produce ante el ofrecimiento que desde algunas organizaciones, asociaciones, profesionales no sanitarias e incluso de oficios no titulados se hace para vacunar a la población de una forma trivial, como si la vacunación no fuera un acto sanitario.

Así, el citado órgano, a través de un comunicado recogido por Europa Press, aclara que la inmunización de la población que se realiza a través de la administración de vacunas, según el calendario oficial de cada comunidad autónoma, es responsabilidad de las enfermeras del ámbito de Atención Primaria.

La estrategia de vacunación que ha planteado la Consejería de Sanidad en Castilla y León contempla una actuación por fases. Actualmente, nos encontramos en la primera fase donde se plantea la vacunación de la población institucionalizada en el ámbito sociosanitario y trabajadores de este ámbito.

Esta actividad se está realizando por enfermeras que garantizan la máxima eficiencia y efectividad, llevando un exhaustivo control de patologías que contraindiquen la administración de la vacuna de COVID-19, su correcto registro en la historia clínica y una vigilancia en la aparición de efectos adversos, todo esto en cada paciente de manera individualizada y en caso de urgencia poder actuar rápidamente ante la situación de emergencia.

Mientras que los equipos dedicados en exclusiva a la vacunación en centros sociosanitarios realizan esta actividad de administración, vigilancia y registro, los Equipos de Atención Primaria pueden seguir realizando la actividad de asistencia sanitaria en el resto de patologías y seguimiento de los pacientes con enfermedad de coronavirus y sus contactos.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

La estrategia de vacunación ante el SARS-CoV-2, añade el Consejo de Enfermería de Castilla y León, debe de estar bien organizada para realizarse de la manera más eficaz y más segura tanto para profesionales como para pacientes.

Recuerda que las enfermeras están acostumbradas a participar en campañas de vacunación masivas como las que se realizan cada año para inmunizar a la población contra la gripe.

Durante la vacunación de la gripe, las enfermeras aumentan exponencialmente su capacidad de trabajo en el ámbito de la Atención Primaria para, en un periodo de unos tres meses, vacunar a toda la población de riesgo, asumiendo un pico de carga asistencial brutal en los primeros 15 días, realizando de manera impecable año tras año esta actividad, sin abandonar su asistencia habitual a pacientes.

"A pesar del inmenso nivel de exigencia al que están sometidas las enfermeras desde el inicio de la pandemia, si les pregunta a día de hoy sobre su voluntad de arrimar el hombro, su respuesta será sin lugar a duda sí. Esperamos que las administraciones se estén dando cuenta de lo esenciales que son las enfermeras", concluye el órgano regional de representación del sector de la enfermería.