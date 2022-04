El Consejo Europeo de Investigación concede más de 2,2 millones al Cenieh de Burgos

BURGOS, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Europeo de Investigación ha concedido una subvención de más de 2,2 millones de euros al Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (Cenieh) de la capital burgalesa.

Se trata de una ayuda enmarcada dentro de la convocatoria Avanced Grant de 2021, que ha recaído la investigadora Grupo de Antropología Dental del Cenieh, Leslea Hlusko, según ha señalado el centro a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La subvención se dirige al proyecto denominado 'Tied2Teeth'sobre la influencia de los genes en el tamaño y la forma de los dientes a lo largo de la evolución humana, aplicada al registro fósil de la península ibérica y del este de África.

La variación en el tamaño y la forma de los dientes puede ser utilizada por los científicos para interpretar las dietas de nuestros ancestros, el momento de su maduración hasta la infancia y las relaciones evolutivas entre las diferentes especies.

Gracias a esta subvención, el Grupo de Antropología Dental ampliará sus líneas de investigación con el proyecto titulado 'Expanding our understanding of human evolution through pleiotropy'.

OBJETIVOS

El primer objetivo de este proyecto es estudiar la variación del tamaño y la forma del cráneo junto con la de los dientes en una colonia de babuinos del Centro Nacional de Investigación de Primates del Suroeste de Texas, en Estados Unidos, para tratar de comprobar si los genes que influyen en la variación del cráneo también lo hacen en la variación de los dientes.

El segundo objetivo del proyecto es explorar la variación de la forma de los dientes en las poblaciones humanas de los últimos 50.000 años en Europa, Europa del Este y África.

En el tercer objetivo, se aplicarán los conocimientos adquiridos en el primer y segundo punto al registro fósil de homínidos de Europa y África oriental, y se estudiarán fósiles de homínidos y monos de Etiopía, Kenia y Tanzania para compararlos con los fósiles descubiertos en Atapuerca y en otros yacimientos de la península ibérica.