Consignados 2,06 millones para la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo

El proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026 consigna una partida de 2,06 millones para la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo un millón menos que las contempladas en las cuentas de 2024.

Según consta en la memoria del contenido del presupuesto para el año 2026, la aportación para la financiación global de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León se mantiene en el mismo importe que el año anterior, 812.849 euros.

Estos fondos están consignados en los presupuestos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en los términos contendidos en el Real Decreto de 31 de marzo sobre ampliación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad en materia de gestión de la formación profesional ocupacional.

Esa ampliación incluye los créditos relativos a los medios adscritos a la Fundación Tripartita en Castilla León cuyos derechos y obligaciones se subrogarán "a partir de la efectividad de este acuerdo y mediante la suscripción del correspondiente convenio en la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León".

El resto de los ingresos para la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo son 128.076 euros aportados por el Instituto para la competitividad Empresarial de Castilla y León ICE para la realización de acciones concretas y posibles líneas de ayuda, dirigidas a pymes y micropymes, para la implantación de los estándares de Responsabilidad Social Empresarial.

Otros 3.178.317 euros son una aportación del Ecyl que viene motivado por el Fondo de Transición Justa 2021-2027 que focaliza sus actuaciones hacia retos y territorios concretos, a nivel de provincia o inferior, entre estos, la provincia de León y de Palencia.

En el proyecto de capacitación, reciclaje, empleabilidad y emprendimiento para trabajar con desempleados, ocupados y emprendedores se contemplan 6,80 millones de euros para todo el periodo de programación del Fondo de Transición Justa, de los que 3,59 millones corresponden a León y 3,21 millones a Palencia. De ellos, 506.924 euros son para la anualidad 2024, 233.548 euros para la provincia de León y 273.376 euros para la de Palencia.