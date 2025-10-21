La contaminación por ozono repunta en CyL por olas de calor e incendios, con más días en El Bierzo y cuenca del Ebro

Archivo - Campo quemado en la zona de Las Médulas, a 11 de agosto de 2025, en El Bierzo , León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

La organización avisa de que la información ofrecida por la Junta a la ciudadanía no se ajusta a la "gravedad" de este problema

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La contaminación por ozono ha repuntado en Castilla y León durante este 2025, cuando se han alcanzado los niveles más altos desde 2019, en "buena medida" por las dos "intensas y prolongadas" olas de calor del pasado verano, según el Informe sobre Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción, que señala a la especial incidencia en la Cuenca del Ebro y El Bierzo, esta última por los incendios.

El documento indica que durante 2025, el ozono ha afectado a todo el territorio castellanoleonés, con casi todas las estaciones de medición con registros de numerosas superaciones del valor octohorario permitido por la normativa y del recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que supone recuperar las concentraciones medias previas a la pandemia de la Covid-19.

Los niveles de ozono han sido en Castilla y León los más altos desde 2019 y en conjunto han aumentado las superaciones del valor objetivo legal para la protección de la salud en un 6 por ciento respecto al promedio del periodo 2012-2019.

"EMPEORAMIENTO" EN EL BIERZO Y CUENCA DEL EBRO

El empeoramiento de la situación ha sido en "especial significativo" en El Bierzo (León) y la Cuenca del Ebro de Castilla y León (Palencia, Burgos y Soria), con un aumento del número de días con mala calidad del aire por encima del objetivo legal de, respectivamente, el 175 por ciento y el 103 por ciento, sobre la media de 2012-2019.

En el caso de El Bierzo el incremento está posiblemente relacionado con los "extensos y virulentos" incendios forestales sufridos durante el mes de agosto, así como con la operación de la central termoeléctrica de biomasa de Cubillos del Sil y la cementera de Toral de los Vados. En concreto, en esta comarca los niveles de ozono superaron hasta seis veces el umbral de información.

En menor medida, la contaminación por ozono ha crecido también en las aglomeraciones de Burgos y Valladolid y en las estaciones Aranda de Duero (Burgos), El Maíllo (Salamanca), Lario (León), Medina del Campo (Valladolid), Palencia, Soria y Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Por el contrario, el ozono se ha reducido "fuertemente" en la aglomeración de Salamanca y el Valle del Tiétar y Alberche (Ávila), con una disminución del número de días por encima del objetivo legal de respectivamente el 80 por ciento y el 92 por ciento, sobre la media de 2012-2019.

No obstante, todas las estaciones que miden este contaminante han registrado durante 2025 por encima de 25 días de superación de la guía OMS, que son la referencia anual (en el promedio de tres años) establecida por la normativa para evaluarlo.

Los peores registros se han dado en las estaciones El Maíllo (Montaña Sur), Renault 1 (Valladolid), Renault 4 (Duero Norte) y Miranda de Ebro (Cuenca del Ebro), alcanzando respectivamente 102, 89, 82 y 82 días de superación, hasta el 30 de septiembre. Así, han aumentado en Castilla y León durante 2025 las superaciones de la guía OMS en un 2 por ciento respecto a la media de 2012-2019.

Sin embargo, a diferencia de años anteriores, ninguna estación ha sobrepasado el más laxo valor objetivo legal para la protección de la salud en más de los 25 días de superación permitidos al año, de promedio en el trienio 2023-2025, ni tampoco los 18 días aprobados por la Unión Europea como nuevo objetivo legal para 2030.

TRES ÁREAS DE MAYOR CONTAMINACIÓN

El estudio de Ecologistas refleja así que la Comunidad tiene tres áreas con una importante contaminación, una situada al norte, en el entorno de las centrales térmicas de León y Palencia; otra al sur de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, en la que la contaminación emitida desde la Comunidad de Madrid y el área industrial de Oporto, se extiende en la forma de ozono troposférico, y en el centro de la Comunidad, la aglomeración de Valladolid, con un importante tráfico metropolitano.

Además, en algunas áreas, las emisiones de hidrocarburos volátiles de la vegetación, como en la Cordillera Central o la Tierra de Pinares, o de las explotaciones ganaderas intensivas en las comarcas con alta concentración de granjas porcinas, pueden tener una influencia localmente importante en las altas concentraciones de ozono.

Como consecuencia, toda la población castellanoleonesa ha vuelto a respirar en 2025 un aire perjudicial para la salud en relación al ozono, según las recomendaciones de la OMS.

PETICIONES A LA JUNTA

En este contexto, Ecologistas en Acción ha pedido a la Junta la aplicación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono Troposférico, ya que "ninguna de las diecisiete acciones ha sido implementada hasta la fecha".

Igualmente, ha demandado abordar la contaminación por ozono "como un problema sanitario de primer orden", que causa cada año hasta 600 muertes en Castilla y León, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Además, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado en la Comunidad un exceso de 356 muertes por el calor y el ozono durante el verano de 2025.

Por otro lado, la organización ha advertido de que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas "no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema". "La Junta de Castilla y León se ha limitado a difundir un aviso rutinario durante el episodio de ozono en El Bierzo, careciendo del preceptivo protocolo de actuación frente a estas situaciones de elevada contaminación", ha criticado en este sentido.

Por último, ha recordado que las "principales vías de actuación" para reducir la contaminación del aire por ozono son "disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, penalizar fiscalmente los vehículos diésel y la aviación y una moratoria para las nuevas macrogranjas".