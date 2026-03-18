Controlado el incendio en la nave industrial de La Bañeza (León), cuya extinción se prolongará varios días

Imagen del incendio producido esta madrugada en una nave industrial de residuos plásticos en La Bañeza (León). - JCYL

LEÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio producido esta madrugada en una nave industrial de residuos plásticos situada en el municipio leonés de La Bañeza se encuentra controlado, aunque las labores de extinción se prolongarán durante unos días.

Además, la Junta mantiene activa la situación 1 de emergencias (Plancal) por la posible afección de la población a causa del humo, según han informado a Europa Press fuentes de la delegación territorial de la Junta en León.

El fuego se originó en torno a las 3.00 horas, momento desde el cual han trabajado tres dotaciones del servicio de Bomberos de la Diputación de León apoyadas por vehículos del Ayuntamiento de La Bañeza y de la Administración autonómica.

Por el momento no existe afección a la población y el riesgo radica en que cambie la dirección del viento y el humo denso pueda afectar así la visibilidad de la carretera e, incluso, al centro educativo CEIP Teleno. No obstante, es conveniente que las personas con problemas respiratorios tomen medidas de prevención.

Dichas medidas consisten en mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo o partículas contaminantes; evitar la realización de actividades físicas o deportivas al aire libre; utilizar mascarilla, preferiblemente tipo FFP2, en caso de tener que salir al exterior, sobre todo en caso de sufrir algún problema respiratorio; no acercarse a la zona del incendio ni a sus inmediaciones para no interferir en las labores de los servicios de emergencia y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de seguridad.