Convocado un concurso para diseñar el 'logo' del V Centenario del Edificio 'Palacio Real' de Valladolid

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de la 4ª Subinspección General del Ejército ha convocado un concurso para el diseño de un logotipo destinado a identificar las actividades que se desarrollen con motivo del V centenario del inicio de la construcción del edificio 'Palacio Real' en Valladolid.

El objeto del concurso es el diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de las actividades que se desarrollen con motivo de la conmemoración del V Centenario del inicio de la construcción del edificio 'Palacio Real', situado en la Plaza de San Pablo de Valladolid, como exponente de la tradición, la cultura, el patrimonio y la colaboración cívico militar a lo largo de la historia.

Podrá participar en este concurso cualquier persona mayor de edad, tanto de forma individual como colectiva. Quedan excluidos los miembros del jurado y las personas que guarden parentesco de primer grado con ellos.

El logotipo consistirá en un elemento gráfico que identifique claramente el edificio, su historia y transmita la importancia que ha tenido en Valladolid. Se deberá aplicar a diferentes formatos tanto impresos (escritos, cartas, roll up, etc.) como online (correo electrónico, página web, redes sociales, etc.), por lo que el diseño debe permitir su adaptación a estos formatos. Las propuestas de logotipo deben ser originales e inéditas.

Los participantes podrán presentar un máximo de dos logotipos originales. Los diseños de logotipo se podrán enviar vía correo electrónico a ocpsuigenor@et.mde.es o incluido en un sistema de almacenamiento (pendrive, CD o similar) a la Jefatura de la 4ª SUIGE (plaza de San Pablo 1, 47011, Valladolid).