Convocado el concurso para elegir el cartel del Carnaval 2026 en León capital

Archivo - Los miembros del jurado con el cartel seleccionado para el Carnaval de León 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha publicado la convocatoria del concurso del cartel que anunciará las fiestas de Carnaval para el año 2026, dotado con un premio de 1.250 euros para el ganador y en el que podrá participar cualquier persona de 16 o más años, pudiéndose presentar únicamente un trabajo por autor.

Para el segundo y el tercer finalistas el Ayuntamiento tiene previsto un accésit de 100 y 50 euros respectivamente y los artistas plásticos, diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos y creadores en general que participen en el concurso disponen de completa libertad para el desarrollo y tratamiento del boceto que, en todo caso, debe anunciar de manera clara las fiestas de la ciudad.

Los trabajos que se presenten a concurso deberán reflejar la singularidad de estas fiestas en León, debiendo especificar, en su caso, si se ha utilizado la Inteligencia Artificial (IA) en su composición, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El diseño de los trabajos, que tendrán que ser originales e inéditos, podrá realizarse en cualquier técnica pictórica, fotográfica o de diseño por ordenador. Las dimensiones totales del cartel serán de 50 por 70 centímetros (orientación vertical).

El jurado, compuesto por diversos representantes del entorno artístico, de la moda o la imagen, el diseño, la cultura, el marketing y el entorno periodístico de la ciudad, valorará tanto la creatividad como su adecuación al tipo de publicación en el que aparecerá posteriormente.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Según rezan las bases de la convocatoria, "los proyectos presentados deberán reflejar la participación, la fiesta, la tradición y la proyección exterior de la ciudad, además de reunir las condiciones de eficacia visual, belleza gráfica" y en ningún caso se admitirán trabajos "con contenido sexista, xenófobo, racista, que promuevan la violencia o el terrorismo, o que atente contra cualquiera de los derechos fundamentales de la Constitución Española".

El plazo de recepción de las propuestas está ya abierto, una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León el pasado 26 de diciembre y finalizará a las 14.00 horas del día 19 de enero de 2026, debiéndose presentar en el Registro General del Ayuntamiento de León, en la avenida Ordoño II, con el asunto 'Convocatoria para el concurso del cartel anunciador de las fiestas de Carnaval 2026'.

Las bases íntegras se pueden consultar en el apartado Subvenciones de la página web del Ayuntamiento de León.