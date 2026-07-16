Convocado el II Premio de Poesía Joven 'Victoriano Crémer', dotado con 3.000 euros

Cartel del II Premio de Poesía Joven 'Victoriano Crémer'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Premio de Poesía Joven 'Victoriano Crémer', dotado con 3.000 euros e impulsado por la editorial Averso Poesía con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Fundación Sierra Pambley, llega a su segunda edición con la apertura del plazo para presentar trabajos originales hasta el próximo 31 de agosto.

El certamen nació en 2025 con el objetivo de poner en valor al escritor leonés e impulsar la creación literaria joven. Está dirigido a jóvenes de cualquier nacionalidad con edades entre los 18 y 35 años, siempre que las obras estén escritas en castellano.

El II Premio de Poesía Joven 'Victoriano Crémer' está dotado con 3.000 euros y se sitúa como uno de los premios poéticos jóvenes mejor dotados del panorama nacional. Además, incluye la publicación de la obra vencedora en la colección Averso, con una tirada nacional de 500 ejemplares.

De acuerdo con las bases, los poemarios presentados deben ser inéditos, no premiados y no estar sujetos a contrato editorial, con una extensión mínima de 500 y máxima de 700 versos (en Times New Roman, 12 puntos, interlineado 2 1,5), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Serán remitidos bajo el sistema de lema y plica a la editorial de Averso Poesía/ Aliar 2015 Ediciones (C\ Aixa la Horra, 8 Local H - 18008 Granada). El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del ámbito literario y se dará a conocer durante el mes de noviembre.

La entrega del premio se realizará en León antes de que finalice el año y las bases pueden consultarse en la página web de la editorial Averso Poesía.