Convocados los VIII Premios Fundos a la Innovación Social en CyL, que se entregarán en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el director general de Fundos, José María Viejo, en la presentación de los VIII Premios Fundos a la Innovación Social en CyL. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) ha convocado la octava edición de los Premios Fundos a la Innovación Social en la Comunidad, unos galardones que se entregarán en Valladolid en la primavera de 2027.

El director general de Fundos, José María Viejo, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han presentado este martes, 24 de marzo, estos premios a los que se puede concurrir hasta el próximo 31 de diciembre y que tienen el objetivo de reconocer a todo proyecto social con base innovadora que favorezca la mejora de la calidad de vida de las personas e impulse procesos de transformación en Castilla y León.

Los Premios Fundos constan de tres categorías, el Premio a la Innovación Social Pública, para poner en valor el esfuerzo y la creatividad de las administraciones públicas a la hora de afrontar retos en materia social; el Premio a la Innovación Social Privada, que busca galardonar a iniciativas de entidas de la Comunidad que resuelven con enfoques innovadores los problemas sociales en el territorio, y el Premio de Honor Monte de Piedad, que reconoce a entidades o personas con una trayectoria notable en cualquier ámbito social o que hayan realizado aportaciones relevantes al avance de la sociedad , la ciencia, la cultura, el arte o la tecnología.

El Premio a la Innovación Social Privada es el único dotado económicamente, en este caso con 15.000 euros, 5.000 euros más que en la séptima edición, que, precisamente, celebra su entrega de premios el 16 de abril en Palencia.

Así, en la octava edición Valladolid cogerá el testigo de Palencia para acoger la ceremonia, que previsiblemente tendrá lugar en el Teatro Calderón en la primavera de 2027, cuando se congregará a importantes ersonalidades de la vida pública, cultural, social y empresarial de la Comunidad.

El alcalde de Valladolid ha agradecido a Fundos el haber elegido la ciudad como lugar de celebración de la gala de la octava edición y ha puesto en valor el trabajo de la fundación por su "implantación social" y su "lucha a favor de aquellas capas de la sociedad que lo necesitan".

Por su parte, el director general de Fundos ha invitado a concurrir a la octava edición de los galardones y ha afirmado que para la entidad es "muy satisfactorio" que la ceremonia de entrega se celebre en Valladolid, ya que el Ayuntamiento es un "aliado" en muchos proyectos.

En este sentido, ha destacado que el Consistorio es "ejemplar" en este aspecto porque cuenta con la una oficina de innovación e impulsa esta en el ámbito municipal, y ha incidido en que es "absolutamente necesario" que las administraciones públicas promueva el trabajo en la materia.

Asimismo, ha subrayado que Fundos puso en marcha estos premios al considerar la "creatividad y la innovación" un "ingrediente fundamental" para "generar impacto" y "dar respuesta a las nuevas y no tan nuevas necesidades sociales" de una manera "más eficiente".

De este modo, ha destacado que las siete ediciones de los Premios Fundos, en las que se han recibido unas 200 candidaturas, la entidad ha podido ver la "fortaleza del tejido social" de Castilla y León, que se convierte en "protagonista" en la "fiesta" que supone la gala de entrega de premios.