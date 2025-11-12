Corral alaba el esfuerzo inversor con 115,3 millones para infraestructuras y 103,7 para jóvenes y modernización

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado el "esfuerzo inversor" de su departamento que crecerá un 17 por ciento respecto a las cuentas de 2024 --las últimas aprobadas en Castilla y León-- hasta los 509,1 millones de euros.

A esto ha añadido el "importante esfuerzo" realizado en la provincialización de inversiones para permitir un desarrollo "cada vez más equilibrado" de Castilla y León y ha precisado que esa provincialización crece un 10,4 por ciento respecto a las últimas cuentas.

González Corral ha presentado este miércoles el proyecto de presupuestos de su departamento para el año 2026 que reserva 115,3 millones para el impulso de las infraestructuras rurales y regadíos; 103,7 millones para políticas destinadas a jóvenes y modernización de explotaciones como garantía de futuro del sector agrario; 100,7 millones para la producción agrícola y ganadera y 168,4 millones para el fortalecimiento de la agroalimentación, entre otras partidas inversoras.

En el caso concreto de los regadíos ha anunciado nuevas modernizaciones en 22.142 hectáreas si bien ha advertido de que 14.178 hectáreas están pendientes de las declaraciones de impacto ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, entre ellas las zonas de Villadangos (León); Canal del Pisuerga, Palenzuela, Quintana del Puente y Carrión-Saldaña-Villamoronta (Palencia), y Campillo de Buitrago (Soria).

La consejera ha informado además de que seguirá la modernización de 25.723 hectáreas en zonas como Canal Bajo del Bierzo, Canal de Arriola y Porma margen izquierda (León); Bajo Carrión (Palencia); Carracillo (Segovia); Canal de Ines y Eza (Soria), y Canal de San José (Zamora), además de la transformación en 1.000 hectáreas de Valderas (León).

A esto ha añadido el Plan de Balsas para atender a la ganadería extensiva con 3,3 millones en las provincias de Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, y la instalación de energía fotovoltaica en Quintana del Pidio (Burgos) y Canal del Pisuerga (Palencia) que permitirá a la Junta complentar el compromiso de legislatura de dotar de energía solar a 92.000 hectáreas de regadío.

En cuanto a infraestructuras, el próximo año se actuará en 279.750 hectáreas en procesos de concentración parcelaria y en 100.000 hectáreas de infraestructuras rurales en áreas de concentración distribuidas en 29 zonas, con obras en ejecución o previstas en municipios como Gallegos de San Vicente (Ávila); Alfoz de Quintanadueñas-Marmellar Arriba, Merindad de Montija y Urbel del Castillo (Burgos), y Almanza II, Benavides-Órbigo y en las zonas regables del Canal Alto Villares y Presa de la Tierra y los Sectores II y III del Porma (León).

También ha citado obras en Lumbrales y Tejeda (Salamanca); Valtiendas II (Segovia); Devanos (Soria); Tordehumos, Villabrágima, Morales de Campos y Medina de Rioseco (Valladolid), y Fermoselle, Fresno de Sayago, Rabanales de Aliste y la zona regable del Canal de San José (Zamora). A esto ha añadido que se llevará a cabo la adecuación de caminos rurales en las nueve provincias, con una inversión de 11,3 millones de euros.

Por otro lado, la consejera ha mantenido el compromiso de incorporar a 650 jóvenes cada año al sector agrario para lo que el presupuesto de 2026 cuenta con 31,9 millones para las ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, un 18,1 por ciento más.

En este sentido, ha recordado que para favorecer el relevo generacional se han convocado ayudas a la cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias que contarán en 2026 con 2,9 millones, frente a los 1,7 millones de 2024.

Finalmente, el proyecto de presupuestos contempla 43,7 millones para apoyar la modernización de las explotaciones --crece un 39 por ciento-- y 31,9 millones para facilitar la incorporación de jóvenes al sector --sube un 18 por ciento-- e incluye 2,9 millones para las ayudas a la sucesión de explotaciones y 1,5 millones de apoyo a la mujer rural, que aumenta en este caso un 86 por ciento.