Corral defiende la "rigurosa" respuesta de la Junta ante la gripe aviar y critica la falta de apoyo del Gobierno

La consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, durante el Pleno de las Cortes - CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, ha defendido que la Junta ha actuado con la "máxima diligencia y celeridad" para dar respuesta a los focos de gripe aviar que se han registrado en la Comunidad a través de la "rigurosa" aplicación de la normativa estatal y europea, al tiempo que ha criticado la falta de apoyo económico por parte del Ministerio de Agricultura.

En este sentido, González Corral ha señalado que el Gobierno autonómico ha aprobado un gasto de 6,5 millones para destinar a las acciones derivadas de la gripe aviar y cuando se ha requerido al Ministerio que ponga la parte que le corresponde, la respuesta ha sido que el procedimiento administrativo que se requiere para la celebración de una Conferencia Sectorial no hace posible en estas fechas la celebración para la territorialización de los fondos.

De esta forma se ha expresado la titular de Agricultura en respuesta a una pregunta planteada por la procuradora socialista Virginia Jiménez Campano, quien ha asegurado que los 6,5 millones que ha destinado el Ejecutivo autonómico en este materia son costes que asumen "todas las administraciones" para la retirada de animales y destrucción de medios de producción.

"Es decir, lo que cualquier administración está obligada a hacer, nada excepcional", ha ahondado la procuradora socialista, "pero ni un solo euro de ese dinero ha llegado como ayuda a los avicultores, que han perdido miles de aves y sufren pérdidas terribles, puesto que las competencias en sanidad animal y gestión de esta crisis son exclusivamente autonómicas".

Precisamente, la socialista ha criticado que la Administración autonómica no haya destinado "ni un solo euro" en ayudas directas para apoyar a las explotaciones afectadas por los focos de gripe aviar mientras el sector atraviesa "una de las situaciones más complicadas en los últimos años".

Frente a todo ello, González Corral ha subrayado que su Consejería ha cumplido con el "máximo rigor" la normativa aplicable con el fin de garantizar la salud pública y lo ha hecho a través de una "coordinación absoluta" tanto con la Consejería de Sanidad como la de Medio Ambiente.

De hecho, ha explicado que los servicios oficiales, ante el incremento de mortalidad de una explotación avícola, visitaron el mismo día esa explotación, procedieron a la inmovilización preventiva, hicieron una encuesta epidemiológica, tomaron muestras oficiales, la remitieron a los laboratorios nacionales y se confirmó la presencia de la gripe aviar.

Una vez declarado oficialmente el primer foco, la Consejería adoptó "todas y cada una" de las medidas de control derivadas del reglamento de la Comisión Europea. "Hemos actuado conforme al Plan coordinado estatal de alerta sanitaria veterinaria y el programa nacional de vigilancia y el Ministerio, ha apoyado todas las actuaciones", ha apostillado la consejera.

Todas estas actuaciones, ha precisado la titular de Agricultura, han supuesto para la Junta un "ingente volumen" de recursos y medios técnicos y hasta la fecha, sí, se lo digo, la Comunidad "no ha recibido ningún apoyo económico por parte del Ministerio, y ello a pesar de la obligación legal de sufragar con al menos el 25 por ciento los costes de las actuaciones e indemnizaciones, y solicitar además a la Unión Europea las correspondientes ayudas".

Por ello, ha instado a los socialistas a plantear una iniciativa al Ministerio de Agricultura para que asuma sus obligaciones.