Cortada la A-62 en Cañizal en sentido Portugal por el vuelco de un camión

ZAMORA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión en un accidente en el que no ha habido que lamentar heridos ha provocado el corte al tráfico de la A-62 a la altura del término zamorano de Cañizal en sentido Portugal, según informan la Subdelegación del Gobierno y el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido a las 22.01 horas del lunes 22 de septiembre en el kilómetro 202 de la A-62, sentido Portugal, donde, según los alertantes, había volcado un camión. Además, el conductor se hallaba herido y atrapado en la cabina.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca -que vigila también ese tramo de la autovía en Zamora-, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Pedrosillo el Ralo.

Finalmente, el herido, joven de 27 años, se encontraba fuera del camión, y fue da de alta en el lugar. Por su parte, la autovía ha quedado cortada al tráfico en ese tramo.