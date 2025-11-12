Cortada la calle Cánovas del Castillo de Valladolid por el hundimiento de una rejilla de sumidero

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La calle Cánovas del Castillo de Valladolid se encuentra cortada por el hundimiento de una rejilla de sumidero, según ha informado la Policía Municipal a través de una publicación en su perfil de 'X'.
La vía se ha cortado en la mañana de este miércoles, 12 de noviembre, tras notificarse el hundimiento de la rejilla, cuando han empezado los trabajos de reparación.
La Policía Municipal ha señalado que se prevé que esta céntrica calle permanezca cortada hasta el próximo lunes, 17 de noviembre.