Cortada al tráfico la calle Manuel Gullón de Astorga (León) ante el riesgo de derrumbe de un inmueble

ASTORGA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Astorga (León) ha procedido al corte de tráfico rodado en la calle Manuel Gullón por motivos de seguridad ante el riesgo de posible derrumbe de un inmueble situado en la citada vía, medida que se mantendrá hasta nueva valoración técnica de la situación.

Esta directriz afecta especialmente a los residentes con acceso a cocheras en calles próximas y, con el fin de minimizar las molestias y garantizar la accesibilidad, se han establecido medidas provisionales de circulación, según ha informado la Policía Local de Astorga.

En cuanto al acceso a las cocheras en las calles Gabriel Franco y Manuel Gullón, los residentes deberán realizar un itinerario alternativo con entrada por la calle San José de Mayo y salida por la calle Santa Lucía, para incorporarse posteriormente a la calle Rodríguez de Cela. Para mejorar la seguridad en la salida se ha instalado provisionalmente un espejo de visibilidad en la intersección correspondiente.

Respecto al acceso de residentes a las cocheras en la calle Alonso Garrote se realizará por la calle Pío Gullón, mientras que los vehículos de paquetería y operaciones de carga y descarga podrán acceder a la zona afectada por la calle Prieto de Castro, exclusivamente dentro del horario establecido para estas operaciones.

La Policía Local ha solicitado la "máxima colaboración y comprensión" de los vecinos y usuarios de la vía, al tiempo que ha recordado la importancia de respetar la señalización provisional y las indicaciones de los agentes para garantizar la seguridad.