El corte de tráfico de parte de la calle Canterac de Valladolid se retrasa y se llevará a cabo a partir de este martes

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El corte total al tráfico de una parte de la calle Canterac de Valladolid --entre el cruce con Padre Manjón y el paseo de San Vicente-- se llevará a cabo previsiblemente a partir de este martes, 9 de diciembre, con una duración de cinco días, según fuentes municipales.

La obra de renovación de la red de abastecimiento se iba a llevar a cabo en la semana del 1 de diciembre, pero las mismas fuentes han explicado a Europa Press que debido a un problema se retrasará a la próxima semana.

El aviso alude, al igual que hace una semana, a un corte total al tráfico de la calle Canterac entre Padre Manjón y paseo de San Vicente, en el barrio de Las Delicias.

La previsión que aparece en la web señala el inicio el martes 9 de diciembre y la finalización el jueves 18, el Ayuntamiento ha precisado que la previsión es que la afección al tráfico dure cinco días, tal y como se planteaba para la semana que concluye --del 1 al 5 de diciembre--.