Las Cortes exigen al Gobierno "financiación adecuada" para culminar los objetivos de conectividad

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles con el único voto en contra del PSOE a una PNL compartida de PP y Vox para exigir al Gobierno de la nación una "financiación adecuada" que permita culminar los objetivos de conectividad que exige la Agenda Digital para acabar con la brecha digital.

"La banda ancha en nuestra Comunidad Autónoma se ha convertido en el cuento de nunca acabar", ha ironizado la procuradora socialista Laura Pelegrina que ha tachado de "bochornoso" que PP y Vox exijan ahora al Gobierno "lo que el Partido Popular de Castilla y León, el de Juan Vicente Herrera y Mañueco, llevan prometiendo a los ciudadanos de Castilla y León legislatura tras legislatura y en cada campaña electoral", en alusión a la promesa de llevar la banda ancha a todo el territorio de la Comunidad.

Pelegrina ha acusado al presidente de la Junta de desconocer sus competencias y ha llamado a la tranquilidad para asegurar que tras las elecciones del 29 de noviembre habrá un nuevo un Gobierno socialista que "cumplirá con creces y antes de que finalice el año 2030" con todos los objetivos europeos de la Agenda Digital.

"No aceptamos lecciones porque el Partido Popular en la Junta de Castilla y León ha hecho lo que le corresponde, identificar los problemas, poner datos encima de la mesa y colaborar con los operadores", ha respondido por su parte el procurador del PP Luis Alberto Rasero que ha lamentado que el Gobierno socialista sea el último de la fila a la hora de hacer inversiones en Castilla y León.

"Castilla y León le importa un pito, igual que le importa un pito Maricarmen, igual que le importan un pito las víctimas de la DANA (...) porque es un psicópata", ha zanjado por su parte el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, que ha afeado la falta de empatía del presidente del Gobierno, interesado por "amasar el poder para intentar librarse de las causas que tiene abiertas y que no acabe en la cárcel".

Desde el Grupo Mixto, todos los partidos han apoyado la PNL de PP y Vox a los que han afeado que sólo se dirijan al Gobierno de la nación cuando la Junta de Castilla y León también es "corresponsable" del "problema que existe" en la Comunidad. "¿Qué será dentro de tres meses? No sé a quién se lo van a mandar ustedes", ha ironizado al respecto el leonesista Luis Mariano Santos.

La PNL aprobada este miércoles insta a la Junta a la actualizar los estudios de cobertura a la actual realidad tecnológica y a incorporar al análisis ya realizado las nuevas soluciones de conectividad disponibles como las basadas en la tecnología satelital de nueva generación y otras tecnologías inalámbricas.

Y dirige otros tres puntos al Gobierno de España al que insta a cumplir el compromiso de que todas las personas de Castilla y León dispongan al menos de una cobertura de banda ancha de 100 Mbps y a finalizar la instalación de fibra óptica capaz de ofrecer velocidades gigabit y de cobertura 5G en toda Castilla y León, de acuerdo con los objetivos europeos de la década digital previstos para el año 2030.

Por último, pide al Ejecutivo que asuma el ofrecimiento de colaboración de la Junta para dar respuesta a las necesidades de conectividad detectadas en la Comunidad "y permita de nuevo su participación en los planes de extensión de la banda ancha, complementarios a los estatales, con la correspondiente cofinanciación".