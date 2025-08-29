Las Cortes guardan un minuto de silencio por los tres fallecidos este verano como consecuencia de los incendios

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha guardado un minuto de silencio por los tres fallecidos en los incendios forestales que se han producido a lo largo de este verano en la Comunidad.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, al inicio de la sesión ha expresado el "ánimo y apoyo a personas que han sufrido pérdidas en incendios" y el "más sentido pésame a compañeros y amigos de estas personas fallecidas".

El minuto de silencio se ha guardado al inicio del pleno extraordinario en el que comparece el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo durante la extinción de estos incendios, algunos de los cuales aún siguen activos, y el operativo desplegado al efecto así como su gestión.

Precisamente antes de esta comparecencia se ha producido una concentración frente a las puertas del Parlamento autonómico para protestar por dicha gestión y pedir dimisiones y responsabilidades por ello.