Las Cortes piden el cese de Redondo por los fallos en las pulseras anti-maltrato, que "funcionan" según PSOE y UP

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han pedido este miércoles el cese inmediato de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los "graves fallos" en el sistema encargado de las pulseras anti-maltrato en lo que la procuradora del PP Inmaculada Ranedo ha considerado "una negligencia culpable" ya que, según ha aseverado, la ministra fue advertida pero "no hizo caso y siguió adelante".

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular que ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila, Francisco Igea y los dos procuradores no adscritos y el rechazo de la bancada socialista y del procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández.

Inmaculada Ranedo ha asegurado que los fallos en el sistema han provocado "multitud de sobrevimientos provisionales y fallos absolutorios a agresores" y ha reclamado al Gobierno que facilite información detallada sobre el número de víctimas que se han visto afectadas en cada una de las provincias de Castilla y León y que adopte las medidas necesarias para solventar cuanto antes los "graves perjuicios".

"La lucha contra la violencia de género es algo que nos interpela a todos pero los fallos en esta lucha tan solo son responsabilidad del Gobierno de Sánchez", ha sentenciado Ranedo en la defensa de la PNL que han rechazado el PSOE y el procurador de Unidas-Podemos con acusaciones al PP de instrumentalizar a las víctimas en beneficio político y de "aterrorizar" a las mujeres "con bulos y con mentiras".

Tanto la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, como Fernández han asegurado que las víctimas de violencia de género "siempre han estado protegidas" a lo que la socialista ha añadido que el Ministerio Fiscal se ha referido a "casos concretos", por un lado, y que la propia ministra ha pedido disculpas a las mujeres "por si en algún momento han estado preocupadas", por otro.

"Ha demostrado su total solidaridad y empatía, ojalá alguna vez ustedes --el PP-- hubieran estado a su altura mínimamente pidiendo perdón por todo lo que hemos tenido que sufrir en esta Cámara", ha reprochado Gómez Urbán que ha afeado a Ranedo que haya aprovechado su argumentación para referirse a casos de prostitución en cargos del PSOE y del Gobierno cuando el PP votó en contra de la iniciativa socialista de cerrar los prostíbulos.

"El mejor candidato de Vox es Mañueco, están constantemente metiendo votos en su urna", ha ironizado por su parte el procurador de Unidas-Podemos que ha invitado al PP a reflexionar en sus argumentos sobre esta materia cuando, según ha recordado, gobernó dos años con un partido que niega la violencia de género.

Fernández ha defendido que las pulseras anti-maltrato "funcionan" y ha reconocido que si ha habido algún fallo se debe depurar, subsanar y corregir de forma inmediata. Dicho esto, el de Unidas-Podemos ha rogado al PP que no genere alerta ni haga creer que las pulseras anti-maltrato no funcionan "porque son un método eficaz para proteger a las mujeres" tras lo que ha aseverado que "ni una mujer ha sido asesinada" llevando pulseras anti-maltrato desde que se aplica este sistema.

En el caso del Grupo UPL-Soria ¡Ya! el procurador Juan Antonio Palomar Sicilia ha compartido con los proponentes que el sistema tuvo errores que deben investigarse y solventarse y ha exigido la depuración de las responsabilidades políticas necesarias, "también a la ministra competente", ha apostillado.

No obstante, el político soriano ha pedido coherencia al PP al que ha afeado que exija dimisiones en Madrid por el "error tecnológico" en el Sistema Cometa cuando mira hacia otro lado cuando tiene que dar la cara por su gestión en Castilla y León.

"¿Qué hacemos con el consejero responsable de Medio Ambiente donde este verano han arruinado más de 165.000 hectáreas? ¿Van a pedir su dimisión o ya no hay que depurar nada?", ha ironizado tras lo que ha reprochado a PP y a Vox que hayan impedido la creación de una comisión de investigación sobre los incendios.

El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha votado a favor de la PNL del PP ante la "lamentable" gestión de la ministra. Dicho esto, ha recomendado al Partido Popular que "se tape" ante las reiteradas alusiones a las saunas y a los prostíbulos y ha recordado que el único cargo público condenado a más de dos años de cárcel por gastarse dinero público en las saunas es Javier Rodrigo de Santos, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma con el PP.

Finalmente, la procuradora de Vox Fátima Pinacho ha advertido de que el "enésimo escándalo" del Gobierno más feminista de la historia se ha traducido en "corrupción moral" ya que a "soltar a los violadores de las cárceles" se ha unido que ahora "también dejan desprotegidas a las mujeres maltratadas".

"Las mujeres nunca hemos estado más desprotegidas en España que con este Gobierno, un Gobierno que permanentemente va dando lecciones de feminismo y que dice que siempre hay que creer a las víctimas menos cuando ellas denuncian su negligencia", ha afirmado Pinacho que ha recordado los avisos sobre los fallos del sistema que realizaron los jueces, el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las víctimas.

"Lo sabían nada más y nada menos que tres ministros, el ministro de Justicia, el ministro de Interior y lo que es más sangrante, la ministra de Igualdad y ninguno hizo absolutamente nada", ha sentenciado la procuradora de Vox.