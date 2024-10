Cortes piden suprimir la Fundación para la Promoción de los Valores de CyL

Acuerdo unánime para consensuar con otras CCAA las actividades conmemorativas de la unión de las coronas de León y de Castilla

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han dado el visto bueno mayoriatio este miércoles a una PNL de UPL para instar a la Junta a suprimir la creación de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León anunciada en abril para diseñar y organizar las actividades que se celebrarán en 2030 en el 800 aniversario de la unión de las coronas de León y de Castilla, un organismo que los proponentes han tachado de "chiringuito del PP con dinero público".

En concreto, este punto ha salido adelante con los votos a favor de los grupos Socialista, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto y con el único voto el contra del PP mientras que sus exsocios de Gobierno, el Grupo Vox, se han abstenido.

También han salido adelante, en este caso con el sí de Vox y el único rechazo de la bancada 'popular', la propuesta de UPL de que la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León no se nutra de fondos públicos para sus actividades y fines.

Finalmente, el PP se ha sumado al voto unánime de los grupos para que las actividades conmemorativas de la unión de las dos coronas por parte de Fernando III cuenten con las otras comunidades a las que afectaría este acontecimiento histórico, es decir Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, para una programación de forma consensuada. Y han acordado invitar a participar a las comunidades autónomas cuyo territorio posteriormente se integró en la Corona, en este caso Murcia, Andalucía y Canarias.

Los exsocios de Gobierno del PP han argumentado el voto a favor de parte de la PNL de UPL en la necesidad de "apartar el dinero público de los afanes sectarios de cualquiera". "No hay mayor libertad que la de quien evita supeditar su salud económica a la buena o mala relación que se tenga con quien ostenta el poder", ha aseverado el procurador de Vox Miguel Suárez Arca.

En el caso del Grupo Socialista, ha rechazado la creación de esta Fundación para promocionar "una identidad inexistente" en una Comunidad Autónoma "muy diversa" y en la que cada territorio aporta su riqueza cultural, lingüística y su propia identidad.

El procurador socialista por León, Diego Moreno, ha planteado crear una fundación u otro organismo para la protección de la cultura leonesa o para promover como seña de identidad de la Comunidad el valor de las Cortes leonesas de 1188 en las que por primera vez un rey, Alfonso IX, dio voto a representantes del pueblo llano, lo que ha merecido el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y Cuna del parlamentarismo.

"No acabo de entender lo que no les gusta de la Fundación, si su nombre, los objetivos que se plantean, la conmemoración que está previsto celebrar...", ha lamentado por su parte desde la bancada 'popular' el procurador Ramiro Ruiz Medrano que ha rechazado parte de la PNL de UPL porque no busca unir ni construir.

Ruiz Medrano ha pedido un "voto de confianza" para la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León que, según ha explicado, pretende dar a conocer la historia común "y potenciar lo que nos une, conmemorar un hecho histórico para Castilla y León, para España y para el mundo".

"No estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que usted ha dicho, absolutamente nada", ha respondido por su parte el proponente, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, que ha advertido un "cierto tufillo de manipulación histórica" a través de un "bulo o fake" a través de la Fundación que dirigirá Rafael Monge, que, según ha afeado a la Junta, fue nombrado "sin encomendarse a nadie" y "simplemente como si tuvieran una mayoría absoluta que no tienen".

Por parte del Grupo Mixto, el procurador Francisco Igea, que también ha votado a favor, ha criticado la creación del "enésimo chiringuito" por parte de la Junta para colocar a "algún amigo" y ha presentado una enmienda de adición que ha sido aceptada por UPL, aunque no ha salido adelante, para instar a la Junta a promover o facilitar una consulta popular para preguntar a los ciudadanos si creen que existe una identidad de Comunidad.

También ha apoyado esta iniciativa el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que ha compartido "desde todos los ámbitos y desde todos los prismas" la iniciativa de los leonesistas, en un "rechazo frontal" a la "voracidad" del PP por la creación de "chiringuitos para pagar favores, para colocar a sus amigos, para colocar a sus enemigos y para colocar a todo el mundo".

Y ha lamentado que la identidad castellano y leonesa no haya interiorizado por "prácticamente nadie en esta tierra".