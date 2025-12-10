Cortes, sin PSOE y UP, aprueban reclamar al Gobierno medidas "urgentes" ante la peste porcina

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León, sin el respaldo de PSOE ni de Unidas Podemos, han dado luz verde a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP a través de la que reclama al Gobierno de España la adopción de medidas "urgentes" para prevenir la expansión de la peste porcina africana, proteger a un sector "estratégico" para la economía y el empleo rural de la Comunidad y fomentar la "coordinación" entre administraciones para frenar la trasmisión.

El procurador del PP Óscar Reguera ha sido el encargado de defender la iniciativa y en su intervención ha advertido de que los recientes focos detectados en fauna silvestre en Cataluña suponen una "amenaza sanitaria de especial gravedad" para una Comunidad que cuenta con 4,7 millones de cabezas de ganado, genera 2.400 millones de euros y concentra un 13 por ciento de las exportaciones agroalimentarias.

La iniciativa relatada por Reguera incide en la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad, mejorar la coordinación interadministrativa y dotar de más recursos humanos y materiales a los servicios veterinarios, además de impulsar políticas "más ambiciosas" de gestión cinegética para controlar la población de jabalíes, vectores del virus.

El procurador 'popular' ha subrayado que la Junta de Castilla y León ha demostrado "liderazgo" en la prevención sanitaria animal, pero ha reclamado una "respuesta coordinada" entre todas las administraciones para garantizar la sanidad animal, la estabilidad comercial y el empleo en el medio rural.

En su propuesta, finalmente aprobada con el voto favorable de Vox, UPL-Soria !Ya¡ y el procurador de Por Ávila, el PP ha planteado que el Gobierno ponga "todos los medios necesarios" para impedir la llegada de la peste porcina africana y que active fondos extraordinarios para compensar posibles pérdidas. También reclama apoyos a los servicios veterinarios, la negociación de acuerdos de regionalización que eviten restricciones comerciales generalizadas y el refuerzo de los controles fronterizos y de los puntos de inspección.

Asimismo, el texto insta a promover ante la Comisión Europea y los mercados internacionales una campaña que ponga en valor la bioseguridad del sector español y propone la creación de una Oficina Europea de Control de Importaciones que favorezca la vigilancia sanitaria y comercial frente a productos de terceros países.

La iniciativa ha sido enmendada por el grupo parlamentario Vox, una propuesta que no ha sido aceptada por el PP, ya que, según Óscar Reguera, los hechos han "sobrepasado" las sugerencias de los de Abascal, quienes finalmente sí han repaldado a los 'populares'. No obstante, el procurador José Antonio Palomo ha trasmitido "tranquilidad y seriedad" ante la detección de focos de esta enfermedad en España.

Con sus enmiendas, los de Vox se han planteado el objetivo de reforzar la capacidad autonómica de actuación inmediata y garantizar apoyo directo a los ganaderos en caso de una crisis sanitaria. Palomo ha advertido de que el sector porcino "está preparado y ha demostrado su capacidad de gestión", pero ha insistido en que "dejar los riesgos para mañana sería una grave imprudencia".

De este modo, el procurador de Vox ha propuesto que se analicen las posibles consecuencias de la peste en otros sectores, como el cereal, y que se implemente un plan integral de control poblacional del jabalí. "La caza no es un problema, es prevención y seguridad sanitaria", ha remarcado.

Palomo ha destacado la importancia de apoyar la labor de los ganaderos y veterinarios, a través de dotar de un refuerzo a los servicios técnicos y los controles fronterizos para evitar la entrada de la enfermedad.

"El campo da todo por esta tierra y esta tierra debe darle seguridad, confianza y futuro", ha concluido, al tiempo que ha subrayado que las enmiendas de su grupo buscaban "completar y fortalecer" la propuesta del PP con medidas concretas que reflejen el compromiso de la Junta con un sector estratégico para la economía de la Comunidad.

Tras Vox ha fijado posición el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea quien se ha abstenido en la votación de la iniciativa, así, en su intervención ha reconocido la labor que se ha realizado ante la "rápida actuación en el confinamiento de los animales infectados". "Ha sido una medida urgente, eficaz para contener una pandemia que podría haber supuesto una catástrofe económica", ha relatado.

Por su parte, el procurador de Soria ¡Ya! Ángel Ceña ha advertido de la "profunda preocupación" que genera la peste porcina africana en el medio rural y ha reclamado una respuesta "coordinada y preventiva" ante una enfermedad que puede tener consecuencias "devastadoras" para el sector. "Esta amenaza no es teórica, trae el recuerdo de la crisis que padeció España entre 1960 y 1994, y que tardó más de tres décadas en erradicarse", ha señalado.

El procurador ha reconocido la iniciativa del PP aborda "cuestiones importantes", pero ha cuestionado su enfoque y su finalidad. "En materia de sanidad animal la Junta tiene amplias competencias, y en esta PNL no se le exige nada. Esto demuestra que lo único que buscan es rédito político", ha reprochado.

Asimismo, Ceña ha criticado la falta de previsión de la Junta y ha reclamado que se reúna de inmediato la Mesa del Porcino de Castilla y León, inactiva desde el inicio de la legislatura. En una enmienda de adición, que no ha sido admitida, Soria ¡YA! ha propuesto que este órgano vuelva a constituirse con la participación de los ganaderos, la industria cárnica, las organizaciones agrarias, sindicatos, expertos y universidades, para coordinar las políticas de prevención, control sanitario y respuesta ante futuras crisis.

"Parece que todo les pilla por sorpresa: los incendios, las inundaciones o la peste porcina, hace falta más previsión y menos improvisación", ha concluido.

Por último, la procuradora del PSOE Virginia Jiménez Campano ha defendido que el Gobierno de España "actúa con rapidez, eficacia y rigor técnico" ante la detección de casos de peste porcina y ha reprochado al PP que pretenda "trasladar toda la responsabilidad a Madrid" sin asumir las competencias autonómicas en materia de sanidad animal. "España ha confirmado trece positivos en fauna silvestre y ninguno en explotaciones ganaderas, y esa es la mejor noticia dentro de un escenario complejo", ha señalado.

Jiménez ha detallado las medidas adoptadas por el Ejecutivo central y ha criticado que el PP "use las Cortes como una sucursal del Congreso" al reclamar actuaciones que el Gobierno "ya está aplicando", mientras la Junta de Castilla y León "calla ante sus propias obligaciones", como el refuerzo de los servicios veterinarios, la gestión cinegética o la vigilancia epidemiológica.

La procuradora socialista ha defendido las enmiendas de su grupo a la PNL del PP, también rechazadas y a través de las que planteaban reforzar con recursos autonómicos los servicios veterinarios, impulsar campañas informativas dirigidas a ganaderos y cazadores, y elaborar un plan sanitario de fauna silvestre que complemente al cinegético.