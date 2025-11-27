Premiados en el X Festival de Cortometrajes Rueda con Rueda. - DO RUEDA

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Finde top', de Ainara Fernández, gana el máximo galardón en el Festival Rueda con Rueda organizado por la Denominación de Origen Rueda con el patrocinio de la Diputación de Valladolid y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León.

El Teatro Zorrilla de Valladolid acogió en la noche del miércoles la gala de entrega de la décima edición de estos premios, certamen que une cine y vino y que ha recibido 120 obras de jóvenes creadores, propuestas de "alto nivel y diversidad", tal y como destacó el director general del Consejo Regulador de la DO Rueda y miembro del jurado, Santiago Mora.

"Esta décima edición es un premio a todos los años en los que la DO Rueda ha trabajado por el reconocimiento del talento de cineastas profesionales y estudiantes vinculados al universo del vino y a la DO, y que busca acercar el mundo del vino al ámbito audiovisual, fomentar el talento joven y promocionar la región como espacio de inspiración y rodaje", apostilló, para hacer un recorrido por la historia del certamen que ya se "ha consolidado como un referente".

En este sentido, ha subrayado que por Rueda con Rueda han pasado personajes de la talla de Salva Reina (ganador del Goya 2025), Jon Plazaola, Adriana Ozores o Ane Gabarain, así como, formando parte del jurado, directores como Pablo Berger, Paco Plaza o Borja Cobeaga y actrices como Ingrid García-Jonsson o Nadia de Santiago, ha añadido.

Los intérpretes Tamar Novas y Eva Marciel, el director y guionista Juan Cavestany y la cineasta María Ripoll ha conformado el jurado profesional que ha elegido los mejores cortometrajes del festival en esta edición.

Por otra parte, el responsable de contenidos de RTVCyL, Jorge Villa; la directora de fotografía y realizadora Karu Borge; y la ganadora del premio a Mejor Cortometraje en el VIII Festival Rueda con Rueda por 'La culpable', María Guerra, han sido los encargados de seleccionar los ganadores de la categoría Winesip.

El Premio al Mejor Cortometraje, dotado con 5.000 euros, ha sido para 'Finde top', dirigido por Ainara Fernández, que también se alzó con el Premio de la Juventud, de manera que la obra de la joven se ha consolidado como la más destacada de la edición.

Se trata de un corto donde "celos, cuernos y nuevas formas de amar se entrelazan en un contexto de comedia que retrata, con humor y frescura, los dilemas sentimentales de una generación que redefine las reglas del juego", según ha detallado el certamen en un comunicado recogido por Europa Press.

RODADO EN LA DO

Asimismo, el galardón al Mejor Cortometraje rodado en bodegas y viñedos de la DO Rueda, con una dotación de 3.000 euros, recayó en 'Las damas', del director Fernando Morillo, en el que tres amigas llevan la vista atrás, a su infancia y a preguntarse si realmente han cumplido los sueños que deseaban de niñas.

En la categoría de Mejor Cortometraje de Estudiante, el ganador fue 'Madame Lola', de Marco Araujo, quien recibe un premio de 2.000 euros. Se trata de un cortometraje en el que un grupo de estudiantes de cine logra entrevistar, tras una década desaparecida de la vida pública, a la que fue la más célebre vidente del panorama español.

El jurado también otorgó varias Menciones Especiales, como Mejor Fotografía, para Alberto Cruzado y Marina Alonso por 'Mateo 7:21'; Mejor Actor, a Julio Vargas por 'Cuando seas madre, cazarás gallinas'; Mejor Actriz, a Cristina Mediero por 'La pena'; el Premio al Mejor Cortometraje con temática LGTBIQ+ fue para 'Verdades', dirigido por Ignacio Ondaro, reconocido por su "sensibilidad y capacidad narrativa".

Por otro lado, dentro del concurso de los Winesips, trabajos en formato vertical de no más de un minuto de duración, el primer premio (1.000 euros) fue para 'Sacacorcho', de Wada Muñoz, mientras el segundo premio (500 euros) se lo llevó 'Cómo superar un drama amoroso', de José Barbado.

DIÁLOGOS DE AUTOR

Tras la entrega de los premios, Rueda con Rueda pondrá el "broche de oro" a su décimo aniversario con una serie de encuentros con cineastas "de prestigio" que se celebrarán en Valladolid en el mes de diciembre, dentro de los Diálogos de Autor patrocinados por Fundación SGAE.

Jaume Balagueró, guionista y director de películas de terror como '[REC]', 'Mientras duermes' o 'Los sin nombre', protagonizará el primero de los encuentros, el martes 2 de diciembre.

Asimismo, María Ripoll, directora de títulos como 'Lluvia en los zapatos', 'Rastros de sándalo' o 'Ahora o nunca', y que ha estrenado en 2025 'También esto pasará', hablará de su carrera el jueves 4 de diciembre.

El último de los Diálogos, el martes 9 de diciembre, será con Aitor Arregi y José Mari Goenaga, miembros de la productora Moriarti y autores de películas como 'Handia' o 'La trinchera infinita', y de la serie 'Cristóbal Balenciaga'.

Todos los Diálogos de Autor se celebrarán en el Espacio Seminci, a las 19.00 horas, en las fechas anteriormente mencionadas.