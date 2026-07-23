El coste laboral por trabajador en CyL subió un 4% en 2025, hasta 34.740 euros, y los salarios un 4,5 hasta 25.503 euros

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral por trabajador en España en términos brutos fue de 38.748,94 euros en 2025, un 3,3 por ciento más que en el año anterior, mientras que en Castilla y León el aumento fue del cuatro por ciento, hasta los 34.740,28 euros.

Así consta en la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada este jueves por el INE, que completa los resultados de la encuesta trimestral.

Según los datos del INE, Baleares, La Rioja y Castilla y León son las comunidades que presentan las tasas más elevadas, con crecimientos del 6,1, 5, y 4 por ciento, respectivamente, mientras que en el otro extremos se encuentra el Principado de Asturias, donde el coste laboral neto bajó un 0,2 por ciento.

De los 34.740,28 euros de coste laboral bruto por trabajador en Castilla y León, un 72,96 por ciento de dicha cifra corresponde al salario; un 24,8 por ciento a las cotizaciones obligatorias, un 0,4 por ciento a cotizaciones voluntarias, un 0,89 a prestaciones sociales directas y un 0,94 por ciento a otros gastos.

Por otro lado, el salario anual bruto por trabajador en España fue de 28.410,78 euros, un 3,1 por ciento más que en 2024, mientras que en Castilla y León alcanzó en 2025 los 25.503 euros, con una subida del 4,5 por ciento.

Cantabria es la Comunidad donde más creció el salario anual, un 8,8 por ciento, hasta los 25.256,6 euros; seguida de Baleares, con una subida del 5,5 por ciento (28.742 euros); Aragón y Extremadura, con un 4,8 por ciento, respectivamente (26.897,6 euros y 23.254,4 euros) y Castilla y León, con un 4,5 por ciento.