El Coto Escolar de León elaborará en 2026 un gran hórreo con los alumnos y el proyecto ya está "totalmente definido"

La directora del Coto Escolar de León, Cristina Villalón, ha manifestado este jueves que avanza en el proyecto de crear un hórreo de grandes dimensiones que elaborarán los menores que acuden a los talleres del centro, una iniciativa que ya está "totalmente definida" y se proyecta de la mano de la Asociación de Amigos de los Hórreos y del Centro de los Oficios.

El proyecto permitirá crear este tipo de construcción rural típica del noroeste de la Península, caracterizada por encontrarse elevada del suelo para guardar y conservar alimentos alejados de la humedad y de los animales.

Será un hórreo, según ha explicado, con unas dimensiones y materiales "adecuados" con el objetivo de que los escolares entiendan cuáles son las distintas partes de esta construcción, su función y la importancia del acervo cultural e histórico, así como las raíces del territorio y la importancia de conservar la cultura de la región.

"Está cambiando todo tanto que, al final, este tipo de cosas se pierden", ha recalcado y ha agregado que para el Coto Escolar resulta importante conservar elementos arquitectónicos históricos como los hórreos, los palomares o las payozas, ya que "se están perdiendo" con el paso del tiempo por falta de información o de medios.

El Coto Escolar, dependiente del Ayuntamiento de León, ha mostrado este jueves a los directores de los centros educativos y a las AMPAS de la ciudad las actividades y estancias que ofrecerá en la programación del curso 2025-2026, un encuentro ha contado con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez y la concejala del Coto Escolar, Lourdes González.

HASTA 400 ALUMNOS EN UN DÍA

José Antonio Diez ha destacado en su intervención la importancia para a ciudad del Coto Escolar, al que se ha referido como un "referente" al que cada vez llegan más alumnos de otras provincias, alcanzando hasta 400 escolares en un mismo día.

Desde 1984 este centro de educación ambiental mantiene su objetivo de acercar a los más jóvenes a una formación vinculada al medio ambiente, a los valores de convivencia, al trabajo en equipo y al deporte.

PROGRAMACIÓN

En cuanto a las actividades programadas para el presente curso, se celebrará la modalidad de una semana en el Coto Escolar, dirigida principalmente a alumnos desde tercer curso de Educación Primaria. Los participantes se alojarán en pequeñas cabañas de madera con literas y calefacción, desde el lunes a las 10.00 horas hasta el viernes a las 20.00 horas.

Durante la semana de estancia realizarán actividades de ocio y tiempo libre como escalada en rocódromo, orientación, vivacs, tiro con arco, parque de cuerdas o equitación; actividades medioambientales relacionadas con plantas medicinales, miel o reutilización; juegos tradicionales como cabuyería, zancos, herradura, la rana o billar romano; actividades de verano como kayak, yincanas acuáticas o piscina y veladas nocturnas. El precio para colegios y grupos es desde 150 euros por persona e incluye alojamiento, pensión completa, actividades y material.

En cuanto a la modalidad de 24 horas en el Coto Escolar, está ditigida a alumnos de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. La estancia incluye actividades como jardinería elemental, rastreo y búsqueda del tesoro, juegos tradicionales, equitación, taller de plantas medicinales, rocódromo y velada nocturna y el precio es de 30 euros por persona.

Otra de las modalidades es la de un día en el Coto Escolar, dirigida a alumnos de primer y segundo ciclos de Educación Primaria. Durante la jornada se realizan las actividades programadas, los alomnos comen y meriendan y regresan al centro escolar alrededor de las 16.30 horas y el precio es de 18 euros por persona.

Respecto a la 'Pequeactividad', está dirigida exclusivamente a alumnos de Educación Infantil, en horario de mañana y durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Su objetivo es acercar a los más pequeños al Coto Escolar mediante actividades medioambientales adaptadas a su edad.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

Otra de las propuestas es la denominada 'Los pequeños se convertirán en auténticos exploradores', que cuenta con atención individualizada en cada taller y tiene un coste de 12 euros por persona e incluye almuerzo, actividades y materiales.

También los escolares pueden acogerse a la modalidad de visita para realizar un recorrido guiado en pequeños grupos, acompañados por monitores del Coto Escolar, una modalidad dirigida a escolares de centros infantiles, guarderías o público en general. La duración de esta propuesta es de una hora y media y el precio, de tres euros por persona.

Finalmente, 'Cotonatura' está dirigida a escolares de sexto curso de Educación Primaria, durante los dos primeros trimestres del curso y en esta iniciativa se realizan tres unidades didácticas (biodiversidad, apicultura y plantas medicinales) que complementan la educación formal. El coste es de cinco euros por persona y unidad didáctica.