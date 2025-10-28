Courel invita a las agencias de viajes canadienses a "empaparse" de León y Diez destaca el legado "único" de la ciudad

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (segundo por la izquierda) y el alcalde de León, José Antonio Diez (centro), junto a otros representantes en la inauguración de la convención de turismo internacional de ACTA. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón) y de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha inaugurado este martes la conferencia de destino internacional que celebra hasta el viernes en León la Asociación Canadiense de Agentes y Asesores de Viajes (ACTA), un acto en el que ha invitado a las entidades a "empaparse" de León, mientras que el alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado en su intervención el legado "único" de la ciudad del que podrán disfrutar las agencias para ser después embajadoras del territorio.

La conferencia de destino internacional permitirá que entre 130 y 150 agentes de viajes y prensa especializada canadiense conozcan el potencial de la provincia como destino turístico durante los próximos días.

En su intervención, Álvarez Courel ha invitado a los participantes a "empaparse y disfrutar" de todo lo que ofrece León, una provincia que ha aconsejado visitar "sin prisa". Tal y como ha señalado, en ella el turista podrá comprobar por qué es uno de los destinos preferidos del turismo de interior para el mercado nacional e internacional.

Además, ha subrayado las múltiples posibilidades que ofrece la provincia y la diversidad cultural y paisajística de las diferentes comarcas, que sitúan a León "en un lugar privilegiado" y lo convierten en un destino que es "obligado referente" para un sector como el turístico.

También ha invitado a los presentes a visitar la provincia en cualquier momento del año, sabiendo que León "siempre les recibirá con los brazos abiertos".

En el acto, organizado con la colaboración del Consorcio Provincial de Turismo (Turisleón), integrado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León y también con el apoyo de la Junta, también han participado el director general de Turespaña, Miguel Ángel Sanz; la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; el coordinador de la Fundación Siglo, David Galán y la presidenta y el vicepresidente de ACTA, Suzanne Acton-Gervais y Marco Pozzobon.

"EL PRINCIPIO DE UNA GRAN COLABORACIÓN"

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha expresado en su intervención ser consciente de la dificultad que entraña atraer visitantes de ciudades que distan más de 7.000 kilómetros, pero se ha mostrado "plenamente convencido" de que León "les cautivará" y el encuentro de este martes será "el principio de una gran colaboración".

Asimismo, se ha referido a León como una ciudad con más de 2.000 años de historia que ha sabido conservar su legado romano y medieval y ofrece muestras del arte gótico, románico, plateresco, modernista y contemporáneo.

Se trata, según ha destacado, de un legado "único" en una ciudad de tamaño mediano que es, ante todo, segura; cómoda para caminar, sostenible, moderna y accesible. "La Catedral, San Isidoro, Botines, San Marcos o nuestra muralla merecen por sí solos una visita a la ciudad. Todos unidos son imbatibles", ha concluido.

PROGRAMA

Tras la bienvenida oficial y el inicio del programa este martes en El Palacín, el grupo se ha trasladado al Parador de San Marcos, donde ha podido visitar y conocer las instalaciones y en el que también está organizada la comida, mientras que durante la tarde habrá un 'workshop' gastronómico en la Real Colegiata de San Isidoro previo a la cena, en ese mismo lugar.

Mañana la programación de la jornada arrancará en El Palacín y continuará con una comida en el Palacio de Exposiciones a la que seguirá una visita a la Catedral y San Isidoro y, como cierre, una cena de gala también en el Palacio de Exposiciones que contará con la presencia de los pendones de la provincia y que estará amenizada con música tradicional.

ASTORGA Y CASTRILLO DE LOS POLVAZARES

El jueves día 30 los participantes en esta conferencia se desplazarán a Astorga, donde podrán conocer la Catedral y el Palacio Episcopal antes de visitar la localidad de Castrillo de los Polvazares, considerada como uno de los pueblos más bonitos de España y cuyo centro histórico ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico. Allí podrán recorrer sus calles y degustar el tradicional cocido maragato en uno de sus restaurantes.

Por último, el viernes día 31 se celebrará un 'meeting point' frente al Museo Casa Botines de Gaudí, un edificio que junto al Palacio Episcopal de Astorga y el Capricho de Comillas es una de las tres únicas obras del arquitecto Antoni Gaudí fuera de Cataluña.

Más tarde tendrá lugar un viaje a Valdevimbre, donde los participantes visitarán una bodega, participarán en una cata y disfrutarán de un almuerzo en una de sus cuevas-restaurante. Para despedir el día, a partir de las 19.00 horas, se ha programado un concierto en la Catedral de León y una cena-cóctel en Casa Botines, que será la que cierre el programa de actividades.