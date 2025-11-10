Creatividad e inclusión llenarán el Forum Evolución en el certamen 'Cultura y Talento' el día 15

BURGOS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fórum Evolución de Burgos acogerá el sábado 15 de noviembre el Certamen 'Cultura y Talento, el dúo perfecto', una jornada dedicada al arte, la creatividad y el compromiso social que convertirá este espacio en "un lugar de inclusión y participación", como ha detallado la presidenta de la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos).

"Este festival nace como una alianza clave entre ProBurgos y la Plataforma del Tercer Sector de Burgos", como ha apuntado Ballesteros, quien ha precisado que esta Plataforma "canaliza esa participación ciudadana de numerosas asociaciones y colectivos vinculados al ámbito de la discapacidad, de la salud mental, de la inserción laboral o de la atención a la diversidad".

Según ha explicado Ballesteros, el evento forma parte de la "línea de trabajo" que conecta la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031 "con el tejido social de la ciudad" ya que, como ha precisado, la Plataforma del Tercer Sector de Burgos "es un actor con proyección europea que colabora con más de 20 ONGs internacionales".

Andrea Ballesteros ha precisado que esta colaboración "es un ejemplo" de cómo Burgos 2031 se construye "desde la cooperación" real entre las instituciones y la sociedad, a lo que ha añadido que "wsa conexión con Europa y con los valores europeos de inclusión, diversidad y comunidad refuerza al final el espíritu" de la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

El certamen se enmarca en las líneas de colaboración estables que mantiene la capital burgalesa con la Plataforma del Tercer Sector en diferentes áreas.

Y es que, como ha dejado claro Ballesteros, "el talento se vincula también con los derechos culturales y con una idea que es esencial dentro de la candidatura que es que la ciudadanía no sea solo espectadora o receptora de la programaci impulsada desde la administraciones, sino que tambi se convierta en un verdadero agente cultural".

PROGRAMACIÓN.

La programación del festival incluye "dos galas artísticas, una exposición colectiva, un mercado inclusivo y talleres participativos" dirigidos a los niños, como ha indicado una de las organizadoras, Rosario García, quien ha subrayado que el "objetivo es mostrar el talento compartido y celebrar la cultura como motor de la transformación social" de la ciudad.

Entre las asociaciones implicadas figuran Aransbur, Intras, ONCE, Alcer Burgos, Las Calzadas, Down Burgos, Autismo Burgos y Aspamibur, de Briviesca, entre otras. Todas ellas han colaborado en la organización de la jornada, que cuenta con una "notable participación" de artistas locales procedentes de colectivos diversos.

EXPOSICIONES.

Las exposiciones permanecerán abiertas hasta el 20 de noviembre para facilitar el acceso del público mientras que las galas se celebrarán a las 12.00 y a las 18.30 horas, con programas diferentes y entradas a un precio simbólico de 2,50 euros.

El objetivo es que la ciudadanía de Burgos "pueda disfrutar y apreciar" el potencial artístico de los socios de las diferentes asociaciónes de la Plataforma, como así lo ha afirmado Javier Martínez, representante del Tercer Sector.

Las actuaciones combinarán música, poesía, teatro y danza, y estarán presentadas por la compañía Ronco Teatro, que aportará un toque profesional y ameno a las presentaciones.

Las entradas se encuentran disponibles en Teleentradas, así como en los puntos habituales del Ayuntamiento: el Teatro Principal, el Cultural Cordón y la Casa de Cultura de Gamonal y el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)