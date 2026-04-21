CreaVA convertirá Valladolid en una galería de arte contemporáneo del 24 de abril al 30 de mayo

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival CreaVA, dedicado a la promoción del talento local, volverá a convertir los lugares más inesperados de la ciudad en galerías de arte del 24 de abril al 30 de mayo de 2026.

Organizado por la Fundación Municipal de Cultura (FMC), el certamen celebra su 14 edición con la participación de más de 20 artistas locales y una internacional, la letona Laura Dzerve, invitada a través de la red europea CreArt.

Son, en total, 14 las exposiciones que el público podrá descubrir en espacios poco convencionales, desde cafeterías a comercios, cines o centros educativos. El programa se completa con actuaciones en directo, sesiones de cine y dos rutas guiadas para promover el acercamiento de la ciudadanía al arte contemporáneo, señalan desde la Fundación Municipal de Cultura a través de un comunicado.

Las muestras organizadas bajo el paraguas de CreaVA26 abordan temas como la habitabilidad de los paisajes, las contradicciones, la potencialidad de lo frágil, la memoria o la pérdida.

El paisaje natural está presente en 'Las flores son caminos', que lleva los dibujos y pinturas de Rut Pedreño, inspirados en Castilla, al Museo de la Universidad de Valladolid; y en 'Mystic Wild Australia', con ilustraciones de Paula Pellicer en la tienda Cascanueces.

Las exposiciones de CreaVA también transportarán a la ciudadanía a a territorios que existen en el límite entre lo visible y lo soñado, como proponen las series de Miguel Bume en 'Humo y lápiz' (en Aguarrás Estudio).

La artista Ana Cubero profundiza en la interioridad orgánica y metafórica en 'Sayat nova', muestra que exprime el simbolismo de la granada a través del lenguaje textil, comisariada por Gonzalo de Miguel, Paula Higelmo y Germán Rodríguez y expuesta en Estudio Gazapo. Se contrapone el territorio frágil, atravesado por huellas y tensiones, que construye Ana Alonso en 'Sedimento' (en Espacio Galatea), añade la información.

Cuestiones como la despoblación y la crisis demográfica europea aloran en 'For the Fatherland and Life', exposición de arte textil multimedia realizada por la artista letona Laura Dzbre (visitable en la Casa Museo Colón).

Miguel Gamart documenta la vida en una antigua cuenca minera en León ('El cielo abierto', en Atalaya); mientras que Nicolás Sancho Cuasante y Samir Thabit González exploran el conflicto entre industria y entorno ('UFOs y fábricas', en Galerías VA).

Íñigo Varona, por su parte, investida la desaparición del imaginario industrial en Valladolid ('Ornamento y delito', en el escaparate de Bang & Olufsen).

En el ámbito del cuidado y lo cotidiano, 'Una dosis por semana: dispositivos de cuidado', de Víctor Encinas Cifuentes (en La Fontanería Crea), reflexiona sobre los sistemas públicos de bienestar y la invisibilidad de la infraestructura del cuidado.

Por su parte, Gary Leak y Bordados La Pepita proponen descubrir 'Lo que permanece', una muestra que tiende un puente entre dos lenguajes: el tatuaje y el bordado (Galerías VA).

Se suman al catálogo de exposiciones de CreaVA26 las propuestas 'Germen', muestra colectiva de alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid; y 'Wereable art: creatividad que se viste', que presenta el trabajo de los alumnos de diseño de moda de la Escuela Superior de Diseño (ESI).

RUTAS GUIADAS

Como es tradición, CreaVA arranca con dos rutas guiadas que invitan al público a recorrer las exposiciones junto a los propios artistas.

Una experiencia que acerca a la ciudadanía al arte contemporáneo y al trabajo de los creadores y que podrá disfrutarse, de forma gratuita y sin necesidad de inscripción previa, el viernes 24 a partir de las 18.00 horas (comienzo en Aguarrás Estudio) y el sábado 25 desde las 18.00 horas (comienzo en Galerías Va) Actuaciones en directo y cine El festival se enriquece con una programación de artes vivas.

'Dead horse', falso documental sonoro realizado por J. Sasso que narra una ficción distópica sobre el hipotético abandono de una factoría, podrá verse el viernes 24 a las 19.00 y a las 20.30 horas (Librería la Perecquiana).

Ese mismo día, a las 21.00 horas, tendrá lugar el concierto 'A la orilla del río', por Los Pintores, proyecto encabezado por el artista contemporáneo Eloy Arribas (en la playa de Las Moreras o, en caso de lluvia, bajo el puente del Poniente).

La danza contemporánea se incorpora a CreaVA con Diego de la Rosa y Miguel Marín, que interpretarán 'Entre respuesta y retorno: cuerpo y sonido' el sábado 25 a las 21.00 horas en Andén 47.

El programa se extienda a mayo con una doble sesión de cine, con la proyección de Loquita por ti, cortometraje de Greta Díaz Moreau estrenado en el Palm Springs International ShortFest (donde consigue una mención especial); de Madrid mala vida y de Panorama, ambos de Margo García, ambos de Margo García.

Después de la sesión (lunes 18 de mayo, 17.30 y 20.30 horas en Cines Broadway), la actividad, organizada con la colaboración del Cine Club Casablanca, se cerrará con un coloquio con las directoras.