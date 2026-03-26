El Cristo Rey de Valladolid aparta a un profesor tras ser denunciado por alumnos por una presunta "conducta inapropiada"

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Educativo Cristo Rey de Valladolid ha apartado a uno de sus profesores tras ser denunciado por alumnos por una presunta "conducta inapropiada" aunque el protocolo 'Entorno seguro' del colegio no ha detectado "ninguna clase de indicio de abuso".

Según informan a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, las investigaciones realizadas por la dirección han descartado los hechos, pero en aras de "favorecer la convivencia" el centro ha decidido trasladar al docente.

La Compañía de Jesús ha remitido un comunicado a los padres del centro Cristo Rey, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que relata que el pasado 5 de marzo recibió varias comunicaciones de alumnado que manifestaba "incomodidad por la forma de relacionarse y comunicarse" de un educador jesuita, por lo que ese mismo día se activó el protocolo de 'Entorno Seguro'.

Este sistema de 'Entorno seguro' establece que, ante cualquier expresión de malestar o incomodidad por parte de cualquier persona de una comunidad educativa, debe activarse el protocolo, como así se hizo el día 5 de marzo.

Al día siguiente se comenzó a recabar información de las personas que trasladaron su testimonio y, en los días posteriores, también se mantuvo comunicación con sus familias y tras recabar testimonios y toda la información, "no se ha detectado ninguna clase de indicios de abusos"m como así lo recoge el comunidad de la Compañía de Jesús.

Estas conclusiones han sido comunicadas a las personas implicadas aunque la Compañía de Jesús ha abordado esta cuestión en el ámbito interno por su compromiso de los jesuitas con "el cuidado de las personas que forman parte de la comunidad educativa" y ha acordado reubicar al jesuita en "un nuevo destino sin relación con el ámbito educativo".