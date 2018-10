'Cross Border Project' organiza un encuentro de formación en teatro aplicado en Rioseco (Valladolid) a partir del lunes

Actualizado 29/06/2017 20:04:07 CET

VALLADOLID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía 'The Cross Border Project', que dirige la vallisoletana Lucía Miranda, reunirá en Medina de Rioseco (Valladolid) entre este lunes, 3 de julio, y el sábado, día 8, a profesionales internacionales de las artes escénicas y la educación para promover la transformación social mediante el trabajo con la comunidad, en un encuentro de formación en teatro aplicado.

El norteamericano de origen latino Abraham Velázquez y la húngara Veronika Szabó, expertos en las metodologías Spoken Word y Drama in Education respectivamente, llevarán el peso formativa de la primera edición de la denominada 'Escuela Fábrica de Harinas'.

Según han destacado fuentes de la compañía, Medina de Rioseco se convertirá "un verano más en el epicentro de la formación en Teatro Aplicado". Durante estas jornadas la localidad vallisoletana se transformará en el hogar de decenas de profesionales de la educación y el teatro, que apuestan por el trabajo con la comunidad como herramienta para fomentar la transformación social.

Esta iniciativa parte de la compañía de teatro The Cross Border Project, que dirige Lucía Miranda, y cuenta con la colaboración de la Fundación Daniel y Nina Carasso, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco y la Diputación Provincial de Valladolid.

De esta forma, la 'Escuela Fábrica de Harinas' nace con el objetivo de ser un referente de formación en Teatro Aplicado a la educación y el trabajo comunitario en España pudiendo generar un efecto multiplicador de las metodologías entre los participantes. Para ello se cuenta con la presencia de dos profesionales internacionales en Teatro Aplicado como son el estadounidense Abraham Vázquez y la húngara Veronika Szabó. Ambos son dos figuras de primera línea en metodologías como Spoken Word y Drama in Education respectivamente.

Abraham Vázquez, también conocido como 'A-B-E', es uno de los máximos exponentes del Spoken Word (traducido literalmente como palabra hablada), un tipo de performance poética que busca establecer una conversación entre el artista y la comunidad. Además, es co-fundador del colectivo de Hip Hop y Spoken Word, 'The Peace Poets', nacido en el Bronx en 2007.

'A-B-E' mezcla la música, el teatro y diferentes recursos poéticos, como la rima, los juegos de palabras, las repeticiones, fusionándose con ritmos de Blues, Jazz y Hip Hop. En Estados Unidos, el Spoken Word ha sido utilizado por líderes como Sojourner Truth, Martin Luther King, Jr, Malcolm X, Langston Hughes, y otros activistas de nuestro tiempo. Tiene una gran experiencia internacional formando a profesores y artistas en la aplicación del Spoken Word en la escuela y los barrios como herramienta de empoderamiento donde los más jóvenes escriben y dicen poesía.

Veronika Szabó es una directora e intérprete especializada en Teatro Comunitario, que actualmente trabaja como artista residente en la Asociación L1 en Budapest y como asociada con la Galería MK en Milton Keynes (Reino Unido), en los que crea performances artísticas participativas.

Estudió Teatro Físico Contemporáneo en la Royal Central School of Speech and Drama en Londres y Teatro Aplicado en la Universidad de Goldsmiths. Szabó está especializada en la técnica de Teatro Aplicado de tradición británica Drama in Education (DIE) en la que no existe el público externo. Los participantes se encargan de crear, junto a un facilitador, una historia a través de distintos juegos como aprender a salir y entrar del papel, a improvisar, a escribir, etc., para dar sentido a la historia y conseguir relacionarla con distintos temas morales y sociales.

Lucía Miranda destaca que la primera edición de la 'Escuela Fábrica de Harinas' persigue "que los profesionales de la educación, las artes escénicas y la transformación social tengan acceso a técnicas y metodologías muy poco desarrolladas en España, para que las puedan aplicar y desarrollar en su contexto. Es nuestro granito de arena para avanzar en la innovación pedagógica".

El Casino del Círculo de Recreo, Casa Cultural y la Fábrica de Harinas de San Antonio serán los escenario de las actividades de formación durante los seis días de 'Escuela Fábrica de Harinas', que girarán en torno a conceptos como el Spoken Word, el Drama in Education y el Teatro Foro, metodologías todas que abogan por el empoderamiento y el desarrollo creativo de los participantes.

La 'Escuela Fábrica de Harinas' contará con la colaboración de ocho adolescentes de la localidad, que participarán como voluntarios en distintas actividades artísticas y de organización, denominados 'Los Warriors', ya que, según Lucía Miranda "queremos continuar el trabajo de participación con los riosecanos que hemos ido desarrollando en anteriores proyectos, no queremos que nuestra Escuela sea un ente aparte, sino algo de ellos y con ellos".

Como despedida el viernes 7 de julio se organizará en la piscina municipal, un baile abierto a todos los vecinos donde The Cross Border Project pretende convocar a más 100 personas con un taller de danza y coreografía a cargo del actor y bailarín Ángel Perabá. "Vamos a grabar un videoclip, algo muy divertido, con los vecinos, es un momento de celebración, de fiesta, de que artistas, educadores y comunidad juguemos todos juntos", señala Lucía Miranda.

En definitiva, la 'Escuela Fábrica de Harinas' convertirá a Medina de Rioseco en un gran escenario de formación en Teatro Aplicado con el objetivo de dotar de herramientas hasta ahora inexistentes en España a los profesionales que acudan para convertirlos en efecto multiplicador en sus distintos contextos.