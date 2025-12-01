El Cross de Cantimpalos (Segovia) reunirá a la elite española de la disciplina y medio millar de atletas escolares

El concejal Marcos Pinela (i), el corredor Fernando Matarranz, la alcaldesa Inés Escudero, el corredor Alejandro Quijada, el Concejal Alejandro López y el excorredor Antonio Prieto. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cross de Cantimpalos celebrará su 53 edición el próximo 8 de diciembre con la presencia de más de 400 corredores de las Escuelas Deportivas de la provincia, que participarán junto a la élite de esta disciplina en el país, tanto en categoría masculina como femenina.

La competición contará con la presencia de Alejandro Quijada, Javi Guerra, Gonzalo García, Sergio Paniagua y David Palacio, como las figuras masculinas más importantes en el actual palmarés de cross español. En esta lista figuraba también Unai Naranjo, pero a última hora parece que no podrá acudir por molestias en una pierna, tras una de sus últimas competiciones.

Respecto a las chicas, han confirmado su presencia Cristina Espejo, Caterina Tisalema, la corredora local (de Brieva) Claudia Corral, Elia Saura y Natalia Ruiz.

Este plantel de figuras deportivas será inspiración para los el cerca de medio millar de participantes en las Escuelas Deportivas de la provincia, tal como ha expresado la alcaldesa de Cantimpalos, Inés Escudero, durante la presentación del Cross, en la que ha estado acompañada, entre otros, por el diputado de Deportes, Óscar Moral, el olímpico Antonio Prieto y los corredores Alejando Quijada (campeón de Europa, iberoamericano, subcampeón de España y clasificado para el Campeonato del Mundo de Tokio) y el cantimpalense Fernando Matarranz.

Ha sido Matarranz quien ha dado detalles sobre la carrera, que transcurre por un terreno de hierba "con acequias y caceras, patrimonio histórico del campo, con el que se regaban los prados" y que ahora hacen las "delicias" de los corredores "a pesar del frío".

Inés Escudero ha agradecido la ayuda de la Diputación de Segovia y de los colaboradores privados que siguen haciendo posible "un Cross de esta importancia en un pequeño pueblo de 1.500 habitantes", y ha recordado cómo el 8 de diciembre "la Campa de Cantimpalos se llena de deportistas, de escolares y de familias".

Por último, el "prestigioso" Antonio Prieto ha destacado la "tradición e historia" de una prueba "con más de 50 años de vida, el cross más antiguo de Castilla y León, al que acuden figuras de la élite española y de otros países, atraídos por ese prestigio que conlleva correr en Cantimpalos".

Desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, la prueba se disputa en circuitos de entre 800 metros y nueve kilómetros. En primer lugar se disputarán las pruebas de los más pequeños (prebenjamín hasta infantil), para continuar con cadete y juvenil escolar, sub'18 y sub'20. La carrera absoluta y sub'23 comenzará a las 13.00 horas.