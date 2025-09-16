Cruz Roja atiende a cinco personas por caídas contusiones durante la celebración del Toro de la Vega

Voluntarios de Cruz Roja durante el Toro de la Vega. - CRUZ ROJA

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha atendido a cinco personas --tres hombres y dos mujeres-- por caídas y contusiones durante la celebración del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid) y que han sido dadas de alta en el lugar.

Según informa la organización humanitaria, el operativo desplegado ha estado formado por un total de 25 personas voluntarias de Tordesillas, Cigales, Medina de Rioseco, Medina del Campo y Valladolid, y ocho vehículos (tres ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado, un vehículo intervención rápida todoterreno y tres vehículos de logística y coordinación).

También ha desplegado un puesto de atención sanitaria básica para evaluación, clasificación y una primera atención.