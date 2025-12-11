Cruz Roja y Fcylf impulsarán iniciativas dirigidas a personas y colectivos en situación de riesgo o exclusión social

Rosa Urbón y Marcelino Maté, durante la firma del convenio. - CRUZ ROJA

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Castilla y León y la Real Federación de Castilla y León de Fútbol (Rfcylf) han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar, de manera conjunta, actividades deportivas, formativas y preventivas en el ámbito comunitario, reforzando el papel del deporte como herramienta de inclusión social, bienestar y transmisión de valores en la infancia.

El acuerdo, firmado por la presidenta autonómica de Cruz Roja en Castilla y León, Rosa Urbón, y el presidente de la RFCYLF, Marcelino S. Maté, tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogables, y permitirá impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas y colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

Entre las principales acciones del convenio, destaca la puesta en marcha de un amplio programa de formación en primeros auxilios, adaptado al entorno deportivo, detalla la organización a través de un comunicado.

Cruz Roja ofrecerá acciones formativas específicas para jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, personal técnico y voluntariado, con contenidos orientados a la actuación ante emergencias, el uso de desfibriladores externos (DESA) y la promoción del autocuidado y la seguridad en la práctica deportiva. Estas formaciones contarán además con una bonificación económica para facilitar su acceso.

El acuerdo también contempla la creación de espacios seguros, saludables e inclusivos mediante el desarrollo de actividades físico-deportivas, educativas y de sensibilización con enfoque de derechos y perspectiva de género, fomentando la igualdad de oportunidades, la diversidad y la cohesión social en el ámbito comunitario.

Asimismo, la Real Federación de Castilla y León de Fútbol podrá realizar entregas de material deportivo y bienes de primera necesidad para apoyar proyectos sociales impulsados por Cruz Roja, especialmente dirigidos a categorías base y colectivos vulnerables, garantizando un acceso digno y equitativo a la práctica deportiva.

Otro de los pilares del convenio es la prestación de servicios preventivos sanitarios por parte de Cruz Roja en los eventos y competiciones organizados por la Rfcylf, reforzando la seguridad y la atención sanitaria durante los encuentros deportivos, en coordinación con los servicios de emergencia.

"Este convenio refuerza el compromiso de Cruz Roja con la promoción de entornos seguros, inclusivos y saludables en la infancia y adolescencia utilizando el deporte como una herramienta clave para la prevención, la educación y la inclusión social. La colaboración con la Federación de Fútbol nos permite llegar a más personas, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, a través de valores compartidos como la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo", ha detallado Rosa Urbón.

Por su parte, Marcelino Maté ha señalado que desde la Federación entienden el fútbol "no solo como una competición deportiva, sino como una poderosa herramienta social". "Este convenio refuerza nuestro compromiso con la seguridad, la formación y la inclusión, y nos permite poner el fútbol al servicio de la sociedad castellano y leonesa", ha finalizado.

" Ambas entidades coinciden en que esta colaboración refuerza su compromiso común con el desarrollo comunitario, la prevención, la inclusión social y la promoción de valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo, consolidando al fútbol como un espacio de participación y transformación social en Castilla y León.