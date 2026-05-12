Cruz Roja impulsa el bienestar de la infancia hospitalizada en CyL con más de 2.500 personas atendidas en 2025

Cruz Roja Juventud impulsa el bienestar de la infancia hospitalizada en Castilla y León con más de 2.500 personas atendidas en 2025 - CRUZ ROJA

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja impulsa el bienestar de la infancia hospitalizada en Castilla y León con más de 2.500 personas atendidas en 2025 a través de un total 1.009 actividades en siete de las nueve provincias de la Comunidad.

Con motivo del Día de la Infancia Hospitalizada, que se celebra este miércoles, el 13 de mayo, la organización ha puesto en valor su compromiso con los niños y adolescentes que atraviesan procesos de enfermedad y hospitalización, así como con sus familias.

A través del proyecto 'Infancia Hospitalizada', la organización desarrolla una intervención integral orientada a mejorar su bienestar emocional, social y educativo en un contexto especialmente vulnerable.

La hospitalización supone para la infancia una "ruptura" con su entorno cotidiano, lo que obliga a adaptarse a un espacio desconocido, con nuevas rutinas, normas y personas, según ha explicado Cruz Roja a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, Cruz Roja Juventud trabaja desde hace más de 30 años para humanizar estos espacios y favorecer que los niños y adolescentes puedan desarrollarse de forma integral.

Durante 2025, desde este proyecto se ha atendido a un total de 50.533 personas en España, 2.542 en Castilla y León, incluyendo menores de edad y sus familias, lo que supone un crecimiento significativo respecto al año anterior.

Esta intervención se ha llevado a cabo en 16 comunidades autónomas y 39 provincias, siete de ellas de Castilla y León (todas excepto León y Soria).

ACTIVIDADES Y TALLERES

Las actividades lúdico-educativas, que incluyen juegos, manualidades, animación a la lectura o propuestas musicales, permiten generar espacios de ocio y creatividad dentro del hospital, favoreciendo la socialización y reduciendo el impacto emocional de la enfermedad.

Estas actividades se adaptan a las necesidades y circunstancias de cada niño o adolescente, lo que contribuye a su desarrollo integral, mientras que el apoyo escolar garantiza la continuidad del proceso educativo durante la hospitalización.

A través de refuerzo en distintas materias, uso de nuevas tecnologías y dinamización de la lectura, se evita que los menores de edad vean interrumpida su formación académica, favoreciendo su posterior reincorporación al entorno escolar.

El voluntariado también ofrece apoyo emocional y compañía a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos momentos puntuales en los que no pueden contar con la presencia de sus familiares.

Este acompañamiento resulta clave para prevenir situaciones de soledad, especialmente en ingresos prolongados o complejos y además también tiene en cuenta a las familias, que encuentran en el voluntariado un espacio de respiro y apoyo.