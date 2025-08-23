Cruz Roja instala un nuevo albergue en Puente Domingo Flórez (León) para los vecinos evacuados de La Baña

El incendio de Porto a su paso por la localidad de La Baña. - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha comenzado a instalar a primera hora de la tarde de este sábado, 23 de agosto, un nuevo albergue en Puente Domingo Flórez (León), con capacidad inicial para 80 personas, para acoger a los vecinos evacuados de la zona leonesa de La Baña debido al incendio forestal de Porto.

Asimismo, durante la noche del viernes, un total de 31 personas pernoctaron en el albergue habilitado en Fabero, que ya ha sido desmontado en coordinación con las instituciones debido a la mejora de la situación en la zona, según información de Cruz Roja recogida por Europa Press.

El incendio de Porto, originado en la provincia de Zamora el jueves, 14 de agosto, y que alcanzó el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el sábado 16, continúa activo tras llegar días después a la provicia leonesa con más de 150 medios en los trabajos de extinción desde su inicio, tal y como detalla Inforcyl.