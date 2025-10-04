Cruz Roja Juventud celebra su 50 aniversario en Valladolid en una gala con un año de retraso por la DANA

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud ha celebrado medio siglo de trayectoria en Valladolid con una gala que se ha desarrollado un año más tarde a su fecha inicial en el último trimestre del 2024, cuando fue suspendida por la DANA.

Durante estos años, la sección juvenil ha sido un reflejo del compromiso de la juventud con la mejora de la sociedad donde al principio su labor estuvo relacionada con la intervención social y el socorrismo.

Ahora se caracteriza por impulsar programas de participación infanto-juvenil, acciones de sensibilización y proyectos educativos que buscan construir comunidades más inclusivas, equitativas y cohesionadas, según ha señalado Cruz Roja en un comunicado recogido por Europa Press.

Al acto de conmemoración han acudido el presidente de Cruz Roja en Valladolid, Juan José Zancada Polo, y la directora provincial de Cruz Roja, Paula Gibello Murillo, acompañados por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar Ordoñez, y la concejala delegada especial de Juventud, Carolina del Bosque Peón.

También, han asistido la presidenta del Consejo Local de la Juventud, Mónica Salcedo Díez, y el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León, Antonio Rodríguez Marcos, junto a un centenar de personas, en su gran mayoría, voluntariado de Cruz Roja Juventud desde los inicios de la sección juvenil en los años 70 hasta la actualidad.

Durante la gala se han recorrido las principales etapas que han marcado la evolución de Cruz Roja Juventud en la provincia, desde sus inicios en 1974 hasta la actualidad, con al testimonio de personas voluntarias que han contribuido a la sección juvenil y que han compartido sus reflexiones sobre logros alcanzados y el impacto generado a lo largo de las últimas cinco décadas.

La directora provincial de Cruz Roja Juventud ha destacado en su intervención, que este acto se celebra el aniversario y que la organización sigue creciendo, aprendiendo y transformando". "Celebramos que la juventud organizada, comprometida y solidaria ha sido y sigue siendo motor de cambio social", ha subrayado.

Otro de los momentos más "emotivos" de esta celebración ha sido la proyección de un vídeo conmemorativo con imágenes que recorren los distintos periodos de Cruz Roja Juventud, a través de personas que han participado activa en la Organización.

Asimismo, esta pieza audiovisual, cargada de memoria y reconocimiento, ha complementado las intervenciones de los ponentes y ha consolidado a la gala como un espacio de reconocimiento, memoria y compromiso con el presente y con el futuro.

Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja Española que promueve la vida asociativa del voluntariado infantil y juvenil de la Institución y fomenta la participación de niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 30 años.