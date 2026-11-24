VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Valladolid ha atendido a 434 personas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 a través de los distintos proyectos de su programa de 'Mujer en Dificultad Social'.

Según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, dentro de estas actuaciones el Centro de Emergencia para mujeres víctimas y personas dependientes a su cargo --de titularidad de la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León--, ha asistido a 100 personas, en concreto 63 mujeres y 37 personas dependientes.

Asimismo, el proyecto de Atención integral para mujeres víctimas de violencia de género para su empoderamiento, plena autonomía e integración en la sociedad --subvencionado por la Junta con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades-- ha atendido a 131 mujeres.

Por su parte, el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de Violencia de Género (Atenpro), de titularidad del Ministerio de Igualdad y gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias, ha prestado asistencia a 370 mujeres desde enero.

A ello se suma el proyecto RadaRed, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), a través del cual se ha atendido desde su puesta en marcha en junio a 130 mujeres migrantes expuestas a situaciones de vulnerabilidad para reforzar la cohesión social, potenciar el trabajo en red e involucrarlas como agentes de cambio frente a la violencia de género.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cruz Roja ha organizado para este miércoles, 25 de noviembre, en su sede provincial de Valladolid un minuto de silencio a las 9.30 horas en las escaleras de entrada y la charla 'Del mundo virtual a la vida real: la violencia machista no distingue de espacios', impartida a las 11.00 horas por las técnicas Judith Peláez y Nerea Varela sobre cómo se manifiesta, identifica y previene la violencia digital.

Además, en el marco de la campaña de Cruz Roja Juventud 'Lo digital no lo hace menos real', la sede provincial acogerá este jueves, 26 de noviembre, un taller de sensibilización sobre violencia digital dirigido a las familias del proyecto de Promoción del Éxito Escolar.

PROVINCIA

En la provincia, la asamblea comarcal de Portillo (Valladolid) celebra este martes por la tarde un taller de igualdad con la creación del mural 'Árbol de la Igualdad', mientras que en Tudela de Duero (Valladolid) ya se desarrolló un taller con el tendido de 'Los mandiles de la igualdad' y este miércoles voluntariado y personas usuarias del proyecto de Promoción de la Red Social y del Envejecimiento Saludable acudirán a las 17.30 horas a la concentración y lectura del manifiesto convocadas por el Ayuntamiento.

Por último, este miércoles en Laguna de Duero (Valladolid) el voluntariado de Cruz Roja Juventud participará en la lectura del manifiesto municipal y desarrollará acciones de sensibilización en la plaza Mayor de 11.00 a 13.00 horas, al tiempo que la sede de la Asamblea Comarcal de Medina de Rioseco (Valladolid) acogerá un taller sobre violencia de género de 10.00 a 12.00 horas.