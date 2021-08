Cs pide al Gobierno que no "pervierta" el modelo de "excelencia" de CyL

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, Marta Sanz, ha pedido al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, que escuche a la comunidad educativa y no pervierta con los contenidos curriculares de la nueva Ley de Educación el modelo de "excelencia" de la región.

En una rueda de prensa en la sede del Legislativo castellanoleonés, Sanz ha mostrado su oposición al borrador de contenidos curriculares que elimina contenidos formativos como los números romanos en Matemáticas mientras incluye aspectos "ideológicos", al tiempo que ha lamentado que los padres se hayan enterado de estos cambios "en agosto y por la prensa".

Sanz ha pedido al Ejecutivo que busque un Pacto Nacional por la Educación con la oposición, la comunidad educativa y, sobre todo, los docentes sin ceder "a los chantajes nacionalistas ni a demagogias".

Por ello, ha invitado al Gobierno a trabajar con las autonomías para equiparar el nivel educativo "de calidad" de Castilla y León "en toda España, de modo que no haya distintos niveles educativos en función lugar de nacimiento o residencia del alumno.

Tras calificar de "sectaria" la nueva ley y rechazar que no tenga en cuenta "ni la labor del docente ni la cultura del esfuerzo", ha recordado que la norma "no responde a carencias estructurales ni resuelve las diferencias entre comunidades autónomas, no aborda una EBAU única para asegurar un acceso a la universidad en igualdad de condiciones y parece que Moncloa pretende una ingeniería social a través de las aulas que es impropia en un Estado de derecho".

Sí ha celebrado Marta Sanz que la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, haya virado la postura del Ministerio respecto a la educación concertada, pero ha pedido que aclare "qué va a ocurrir con la educación especial".

"Este borrador muestra la arrogancia del Gobierno, que redacta una ley tan importante sin diálogo, desde un programa claramente ideologizado, y que no piensa en los alumnos, ni en los docentes ni en el conjunto de la comunidad educativa", ha subrayado la procuradora, quien cree que en esta ley al Ejecutivo se le ve "la parte comunista".