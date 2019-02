Cs pide al PP que sea "ágil" en acatar el fallo del Constitucional para desbloquear la comisión de las eólicas

Publicado 05/02/2019 12:15:40 CET

BURGOS, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Ciudadanos por Burgos en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Delgado, ha pedido este martes en la capital burgalesa al Partido Popular que sea "ágil" en acatar el fallo del Tribunal Constitucional para desbloquear la comisión de investigación sobre la conocida como 'Trama Eólica', pese a que pueda ser "tarde" ante lo avanzado de la legislatura.

"Hay mucho que decir, pedimos que el PP sea lo más inteligente posible ante sea tarde", ha aseverado Delgado, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que "es obligatorio hablar de la verdad".

José Ignacio Delgado se ha mostrado satisfecho de que se haya aceptado el recurso de amparo presentado por el Grupo Parlamentario Socialista para que la comisión siga su curso y ha reiterado que su formación ha pedido a lo largo del tiempo que no estuviera paralizada, ante el avance del tiempo.

El procurador de Ciudadanos ha lamentado que el PP no aceptase la ampliación de comparecientes en la comisión y ha condenado que la formación que preside en la Comunidad Alfonso Fernández Mañueco "no haya hecho nada ante la corrupción" y sí haya contribuido ha "hacer lo imposible para que no se investigue".

Especialmente crítico se ha mostrado José Ignacio Delgado con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tras las declaraciones en las que ésta aseguró que no había altos cargos implicados de su Consejería y ha recordado que la que fuera viceconsejera, Belén Hernández, se encuentra precisamente en esta situación.

"Está más preocupada en su candidatura al Ayuntamiento de Valladolid que en depurar responsabilidades", ha añadido.

Delgado ha recordado, asimismo, que también está imputado el exconsejero Rafael Delgado, del que ha dicho que se ha hecho famoso por su "chulería".

"No es una ONG, sino la Junta y hay muchos damnificados, no sólo empresarios, sino ciudadanos de poblaciones que han visto sus derechos y progreso minorados", ha puntualizado.