Cs presenta un equipo "de cambio, libre, con esperanza y "alegre"

Actualizado 04/05/2019 14:06:53 CET

VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato por Ciudadanos (Cs) a la Junta, Francisco Igea, ha presentado esta mañana a los cabeza de lista a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo y que conforman un equipo preparado para que se produzca el "cambio" en la Comunidad, "libre", con "esperanza" y "alegre", al tiempo que ha advertido de que solo pactará con aquel partido político que "garantice con hechos y no con palabras" que defiende "la igualdad".

"Aspiramos a todo, hemos sobrepasado ya nuestras expectativas, pero creemos firmemente en la victoria porque ofrecemos cosas diferentes a lo que está acostumbrado Castilla y León", ha avanzado el líder de la formación progresista que ha querido subrayar que su equipo, "nuevo y joven", tiene la "libertad" de decirle a él y al partido "no" porque son "gente libre".

Igea, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha desgranado durante su intervención las cualidades que, a su juicio, tienen los candidatos a las Cortes y a los Ayuntamientos de Castilla y León. Así, en primero lugar, ha aseverado que el equipo representa el "cambio real" que "sueña" esta Comunidad después de 32 años de gobierno del PP. Un cambio que no es una mera "vuelta a la tortilla", sino romper con el "bipartidismo" porque en él, "no hay mucho cambio". "Venimos a traer otra forma de gestionar en la que el partido no invadirá la Administración", ha puntualizado, ya que su objetivo es que las instituciones autonómicas deberán "rendir cuentas" y sus empleados avanzarán por "méritos" y no por "pertenecer a una determinada ideología".