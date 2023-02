Cs presentará a sus candidatos este mes o en la primera semana de marzo "como mucho"

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cs en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha explicado este martes que los liberales presentarán a sus candidatos a las distintas alcaldías de la Comunidad Autónoma este mes o en la primera semana de marzo, "como mucho", en un proceso que se llevará a cabo en cumplimiento de los nuevos estatutos del partido y que pasa por una propuesta por parte de la Ejecutiva Autonómica a cada una de las provincias para escuchar la opinión de los afiliados en cada territorio al que se dará "protagonismo".

Y según ha avanzado Villarroel, los candidatos serán "personas muy reivindicativas con sus provincias" y "comprometidas" con el proyecto de Ciudadanos que, según ha recordado, ha iniciado recientemente una nueva etapa con el objetivo de "reconectar" con sus votantes a través de un nuevo proyecto "fresco", "con nuevos liderazgos" y "sin socios preferentes".

A preguntas de los periodistas sobre si se mantendrán algunos candidatos, Villarroel se ha limitado a afirmar que la idea de Ciudadanos es "consolidar" lo que tiene y dar cabida también a otras opciones, como pasa en todas las casas y partidos, ha reflexionado. "Llegarán nuevas candidaturas y otras pues seguirán. Esto es normal y lo tenemos que asumir, y más como liberales que somos", ha añadido.

Y respecto a la plataforma que prepara el presidente de la Diputación de Zamora, el político de la formación naranja Francisco Requejo, la presidenta de Ciudadanos en Castilla y León se ha mostrado "abierta" a nuevas fórmulas electorales desde el convencimiento de que el interés general debe prevalecer sobre el interés de las siglas.

"Paco Requejo ha hecho un gran trabajo en Zamora y los zamoranos se lo están reconociendo y si ahora mismo la marca, por lo que se considere, puede no ayudar todo lo que podría ayudar creemos que es bueno ir en una plataforma conjunta", ha aseverado la dirigente que ha trasladado todo el apoyo del partido al presidente de la Diputación de Zamora y a su plataforma para "salvaguardar" los intereses de los zamoranos y permitir que se sigan llevando a cabo las "importantes" medidas políticas y reformas que ha realizado.

"No les quepa ninguna duda, en todas las capitales vamos a tener candidatos y los anunciaremos", ha aseverado la presidenta de los liberales que ha insistido en que el partido acaba de pasar un proceso de "refundación" y de "escucha activa" a toda la afiliación que ha transcurrido "en un tiempo récord" y en "unos tiempos muy razonables" para conformar "una nueva estructura, unos nuevos liderazgos, unos nuevos estatutos y asumir unas nuevas candidaturas".

Villarroel se ha mostrado convencida también de que Ciudadanos no va a tener "ningún tipo de dificultad" para hacer las listas electorales ya que, según ha explicado, hay "muchísima gente" que "confía y cree" en el proyecto de Cs y que "quiere seguir en este barco". "Nos necesita --la gente--, está deseando votarnos y vamos a hacer un gran esfuerzo para explicarles lo que somos, hasta dónde queremos llegar y poder recuperar de nuevo su confianza", ha sentenciado.

Por otro lado y preguntada por posibles fichajes del PP a políticos de Ciudadanos, Villarroel ha constatado que su partido lleva dos años "soportando titulares y guerras mediáticas" sobre absorción de Ciudadanos y sobre "fichajes estrella".

"Y nada de eso ha ocurrido. A mí no me importa desmentirlo, una y mil veces, pero al final el tiempo nos da la razón", ha zanjado la dirigente autonómica de Cs que se ha referido en concreto a una "simple campaña de desprestigio" del PP a Cs que "no va a conseguir". "La sociedad castellano y leonesa es muy inteligente y está viendo que siempre que este tipo de ofertas o publicaciones acaban siendo mentira", ha concluido.