Cs Segovia sobre el año de Alcaldía del PP: "La ilusión inicial ahora es decepción"

SEGOVIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, ha realizado un balance del primer año de gestión del equipo municipal popular al frente del Ayuntamiento y ha asegurado que ningún segoviano pensaba que el "desaliento y la pasividad del PSOE iban a seguir con el PP. La ilusión inicial ahora es decepción".

Según Otero, a lo largo de este primer año de gestión 'popular' "no habido diálogo, no ha habido cambio en la gestión, ni ha habido soluciones a los problemas estructurales de Segovia. No ha habido una nueva forma de hacer política hasta el momento. La gestión del PP de Mazarías durante este año ha resultado decepcionante".

Sobre el inicio de la legislatura, Noemí Otero ha recordado que "Mazarías y su equipo demostraron falta de valentía y de energía a la hora de llegar al gobierno. No fueron capaces de hacer unos presupuestos para 2023 y los de 2024 han resultado ser un copia-pega del PSOE".

Para la portavoz naranja, "el equipo que Mazarías presentó a la ciudad en 2023, lleno de grandes e infalibles gestores, ha flaqueado desde el primer momento, sin un rumbo claro y sin soluciones eficaces a los grandes problemas de la ciudad".

La concejala liberal cree que, durante este primer año de mandato, los concejales 'populares' "se han limitado a ejecutar parcialmente algunas de las subvenciones concedidas en tiempos del PSOE, como la remodelación de mercados municipales o la intervención en Blanca de Silos, llena de polémica por el distanciamiento con los vecinos y comerciantes de la zona".

Otero ha recordado, además, varias medidas que han producido polémica en la ciudad como la imposición del cambio de ubicación de las ferias, desplazándolas al Paseo del Salón; el Paseo de la Navidad; el traslado de áreas municipales al CIDE o las "decisiones superfluas" como los nuevos vehículos para la Alcaldía o la fallida subida de sueldos.

La edil de Cs ha recodado que "la legislatura comenzó con la tristemente famosa frase de 'no hemos venido a perder dinero' y desde ese momento se han ido encadenando escándalos, decisiones sorprendentes y desacertadas y, en muchos casos, enfados de los colectivos sociales, culturales y económicos de la ciudad. Por unas u otras razones se han puesto en frente de la grandísima mayoría de los segovianos".

"AUTORITARISMO"

Para la concejal de Ciudadanos, el alcalde no ha cumplido su compromiso de diálogo con el resto de fuerzas municipales ni colectivos de la ciudad. Otero cree que "el diálogo y el consenso que anunció Mazarías al llegar al gobierno no se ha materializado, y su autoritarismo y falta de entendimiento con los grupos municipales ha tenido como consecuencia decisiones unilaterales en unos casos y, en otros, la aprobación llena de polémica de asuntos fundamentales para el futuro de la ciudad como la Ordenanza de Bajas Emisiones".

Otero ha expresado su tristeza porque "un año después no se ha visto un solo cambio a mejor en la ciudad. El tiempo para impulsar Segovia se acaba, y el señor Mazarías lo está desaprovechando". Para la concejal liberal, este año ha sido de "improvisación, ocurrencias y cambios constantes de criterio".

Para Noemí Otero, los problemas reales de Segovia se deben centrar en "abordar soluciones integrales en la Concejalía de Urbanismo, en Movilidad y, por supuesto, en el desarrollo y la diversificación económica".

UNA LICENCIA A LA SEMANA

Respecto a la situación de Urbanismo, Otero ha destacado que "a día de hoy se otorga una media de una licencia de obra por semana, lo que implica una ciudad urbanísticamente paralizada; pero las promesas sencillas como la limpieza de imbornales, las cuadrillas de acción rápida, la nueva Ordenanza de la ORA o la de terrazas tampoco han salido adelante".

La portavoz y concejal de Ciudadanos ha enumerado varios asuntos sobre los que cree que no se ha actuado: intervención urgente e integral de los polígonos industriales, zona de aparcamiento del AVE y atenciones a los barrios incorporados.

Sobre la postura política de Ciudadanos a lo largo de los pasados meses de gestión del equipo de Mazarías, Noemí Otero ha recordado que "por responsabilidad y respeto a los segovianos, Cs ha concedido a este alcalde la oportunidad de gobernar, absteniéndose en temas de relevancia como las Ordenanzas Fiscales, los remanentes de Tesorería o la Zona de Bajas Emisiones".

Sin embargo, Otero recuerda al alcalde que su abstención en las votaciones del Pleno, para discutir estos temas, "no ha supuesto un cheque en blanco", de ahí que estén a la espera de ver los resultados a lo largo de los próximos meses y, si no se producen, "habrá que tomar medidas a futuro".

La portavoz naranja ha finalizado asegurando que vive con "escepticismo lo que ocurrirá de ahora en adelante con este equipo de gobierno".