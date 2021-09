Cs Valladolid propondrá en el Pleno incluir en el Plan de Turismo el desarrollo de una línea de turismo accesible

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Valladolid ha presentado para el próximo Pleno del Ayuntamiento de la ciudad, que se celebra el próximo martes, una moción para defender incluir en el Plan de Turismo 2021-2023 el desarrollo de una línea de turismo accesible.

"Presentamos esta iniciativa con el objetivo de convertir a Valladolid en un referente del ámbito del turismo accesible y generar valor", ha afirmado portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Martín Fernández Antolín.

El edil 'naranja' ha mostrado su preocupación por el Plan Turístico del municipio. "Sólo está soportado en el papel y no despierta ningún interés para el colectivo de las personas que viven con problemas de accesibilidad", ha denunciado. "No se engañen, Valladolid no es un destino atractivo ni está preparada para este perfil de turista. La propia página web municipal es buen ejemplo de ello".

Para el partido liberal, el futuro de Valladolid pasa por "una ciudad realmente vivible y accesible que permita que todos participen y disfruten en su día a día", ha defendido Fernández Antolín.

Por ello, ha insistido en que "es necesaria la creación de esta línea, además de que se organicen y se mejoren los recursos".

La iniciativa defiende actualizar la oferta turística accesible de Valladolid; elaborar una guía, tanto en formato físico como en formato electrónico, para su difusión en la página web y en los centros municipales -así como una versión de la misma en formato de lectura fácil; revisar y actualizar el Plan Estratégico de Turismo (2021-2023) Avanzando el futuro para adaptarlo a las circunstancias actuales, e incluir el turismo accesible como objetivo prioritario del mismo, siguiendo las recomendaciones de la OMT; así como destinar partidas presupuestarias en materia de accesibilidad.