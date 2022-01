Cs y VTLP se suman al PSOE para censurar en el Ayuntamiento de Valladolid la convocatoria de elecciones

Puente elude reprochar las palabras de Garzón sobre la ganadería porque si bien "pueden ser desacertadas" también cree que se han "tergiversado"

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital se han sumado este martes a la propuesta del PSOE para censurar la actitud "irresponsable" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al convocar elecciones autonómicas anticipadas y "y por el perjuicio que causa a la ciudadanía".

Este ha sido uno de los asuntos debatido en el Pleno de la corporación celebrado este martes, el primero de 2022, en el que no se ha contado --a diferencia de la anterior sesión para la aprobación de Presupuestos-- con concejales en presencia telemática a causa de la COVID-19, si bien sí que ha faltado la portavoz del Grupo Popular, Pilar del Olmo, debido según ha explicado el alcalde, Óscar Puente, a un problema familiar "luctuoso".

Durante todo el debate del Pleno ha estado muy presente la proximidad en el tiempo de esas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 13 de febrero y prácticamente todos los grupos han aprovechado el asunto como argumento crítico contra otras formaciones.

La influencia de la situación en la política autonómica se ha plasmado directamente en la moción propuesta por el Grupo Socialista, en la que su portavoz, Pedro Herrero, ha defendido que Fernández Mañueco no ha convocado elecciones por la "traición" de sus hasta hace unas semanas socios de Ciudadanos sino porque el PP "tiene problemas con la justicia" y así evitan que, si transcurriera el ciclo normal, les "exploten en las narices en plena precampaña" casos como la declaración del expresidente Juan Vicente Herrera por el caso de la 'Perla Negra' o el avance del caso de las Primarias del PP en Salamanca, al que Herrero ha definido como "caso Mañueco".

De hecho, ha ironizado con que si bien ahora representantes del Grupo Municipal Popular como José Antonio de Santiago-Juárez o Pilar del Olmo se posicionan del lado de Fernández Mañueco, Herrero considera que tiene un pacto de "no rozarse", así como una "desconfianza íntima mutua" y "brindarán en privado cuando el PP pierda las elecciones".

En este sentido, también la edil de VTLP María Sánchez, que será número 2 en la lista de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas por Valladolid, ha considerado que la ruptura del pacto de PP y Ciudadanos y la convocatoria electoral son "el colofón a un despropósito que comenzó después de las elecciones de 2019" con el "mercadeo e intercambio de favores" para mantener en el Gobierno a un partido que había perdido las elecciones.

Además, ha incidido en que los 'populares' convocan ahora elecciones "con el convencimiento de que van a arrasar a Ciudadanos", con quienes les ha "sentado mal compartir la Junta", pero es posible que o "les salga mal" o acaben con un pacto con Vox con quienes "parece que les cuesta menos". En este sentido, ha reprochado que el candidato del partido de derechas por Valladolid, Juan García-Gallardo, al que ha definido irónicamente como "una joya" tuvo que eliminar tuits que eran "un aliño de xenofobia y machismo".

A esta postura se ha sumado el Grupo de Ciudadanos, cuyo portavoz, Martín Fernández Antolín, ha aseverado que el término "irresponsable" que figura en la propuesta para calificar la actitud de Mañueco se le queda incluso corto.

El edil 'naranja' ha criticado que el Gobierno autonómico del PP en solitario no ha tenido respuestas para abordar el empeoramiento de la pandemia en estas semanas y solo recurre al argumento de "frenar el sanchismo" mientras "llena las UCI sin tomar medidas", "externaliza los test de antígenos" y vuelve a los números de 2021 "renunciando" a las inversiones presupuestadas para 2022.

Ante las críticas, el concejal y ex vicepresidente de la Junta, De Santiago-Juárez, ha ironizado con que "a todos" los grupos les ha "molestado mucho" que se hayan convocado elecciones anticipadas, algo que considera que es "positivo" ya que el presidente Fernández Mañueco lo ha hecho para lograr un Gobierno "estable" para cuatro años.

Además, ha reprochado las críticas de PSOE, VTLP y Ciudadanos, sobre todo en lo relativo a censurar que se rompa el Gobierno justo en una ola de contagios e ingresos por COVID-19, pues ha recordado que en febrero de 2021 cuando el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, presentó una moción de censura en las Cortes, que finalmente "fracasó", no solo había ya pandemia sino que estaba en vigor la situación de estado de alarma.

El portavoz y único concejal de Vox, Javier García Bartolomé se ha sumado a la posición del PP a favor del adelanto electoral, y ha añadido que Fernández Mañueco tenía "en ciernes" la presentación de una nueva moción de censura "al día siguiente de que se cumpliera un año" de la anterior.

En otros puntos del debate ha habido alusiones a este proceso, como el reproche inicial del propio García Bartolomé a María Sánchez por considerar que ella debería haber intervenido en una moción relativa a la suciedad por pintadas y aludir a que no lo hacía porque ya tiene "más en mente" su candidatura a las Cortes. La edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha recalcado que desde hace más de dos años ya no tiene las competencias de limpieza, que corresponden a Alberto Palomino.

También se ha percibido el peso de las críticas partidistas en una enmienda presentada por el PSOE a una propuesta de Ciudadanos sobre el Plan Estratégico del Turismo, que finalmente ha sido aprobada, y en la que como ha enfatizado la concejal de Cultura, la socialista Ana Redondo, se reclama a la Junta que "deje de boicotear" dicho plan.

En el apartado de Ruegos, el propio De Santiago-Juárez ha planteado al alcalde que se dirija al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre la ganadería y las macrogranjas, al interpretar el PP que "dañan el prestigio" del sector.

El regidor, además de no acceder al ruego, no ha querido entrar en profundidad en el asunto ya que reconoce que no tiene "información suficiente" ni conoce "qué es una macrogranja" pero considera que es un modelo que no es bueno. Eso sí, ha apuntado que "en parte han podido ser unas declaraciones desacertadas" del ministro de Unidas Podemos pero también ha recalcado que se han visto "tergiversadas" y "manipuladas".

Por ello, ha incidido en que aunque él no es "de campo" considera que "no le dan gato por liebre" y que la polémica responde a una "cortina de humo del Partido Popular" para "tapar sus vergüenzas" ante la cercanía de las elecciones autonómicas.