CSIF critica que Quiñones "se va de vinos" a Gijón mientras CyL arde el fin de semana

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado hoy que el consejero de Medio Ambiente y máximo responsable del operativo de incendios se fuera ayer domingo "tranquilamente a la Feria de Gijón a comer y disfrutar del día con otros dirigentes políticos, mientras los profesionales del operativo anti-incendios que se encontraban de vacaciones se incorporaban voluntariamente a sus puestos y responsabilidades porque media Comunidad estaba ardiendo".

CSIF también critica el silencio "incomprensible", estos días, del director general de Patrimonio Natural de la Junta. "Si hace unos días se le llenaba la boca hablando sobre el terrorismo medioambiental, queremos preguntarle qué calificativo pondría a las personas que tienen la responsabilidad de poner los medios necesarios para evitar que los incendios forestales adquieran estas temibles dimensiones y que deciden no hacerlo".

CSIF, a través de un comunicado recogido por Europa Press, califica de "indignante, vergonzante y terrible" la actitud del consejero de Medio Ambiente y de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que tan solo tres años después del incendio de Losacio (Zamora), que se cobró varias víctimas mortales, nos volvamos a encontrar en un escenario similar en León, Zamora, Palencia o Ávila, con un operativo flexible que colapsa en el momento que se inician tres o cuatro fuegos a la vez. "La historia se ha vuelto a repetir estos días, con vecinos desolados, ocho bomberos y agentes heridos, y un impacto devastador en el entorno natural, que nunca más volverá a ser igual", denuncia el sindicato.

La "escasez de recursos", a su juicio, ha dificultado una respuesta adecuada a los fuegos del fin de semana, y pone como ejemplo el incendio de Fasgar, "que perteneciendo a una Reserva de la Biosfera se encontraba sin vigilante y el camión no estaba operativo", aunque añade que no se trata de un caso aislado. "Llevamos meses denunciado en toda la Comunidad el cierre de los puestos de vigilancia y que no se cubren las bajas en ninguno de los colectivos que trabajan en el operativo. La Junta ha eliminado más de 400 guardias para agentes medioambientales y conductores, además de la precarización laboral del personal de las cuadrillas privatizadas".

NO EXISTE PREVENCIÓN

CSIF recuerda que lleva avisando en reiteradas ocasiones que no existe prevención, ni un buen dimensionamiento del operativo de incendios en Castilla y León. "Tendremos que continuar recurriendo a los medios del Estado, porque en Castilla y León no tenemos capacidad suficiente de respuesta. Y lo más grave es que la Junta y la Consejería de Medio Ambiente siguen mirando para otro lado", insiste el sindicato independiente.

Añade el sindicato que en Guadalajara o Cataluña, ante desgracias ocurridas como consecuencia de los incendios forestales, se aprendió la lección y se mejoró radicalmente el servicio de extinción de incendios forestales. "Sin embargo, en Castilla y León, después de muchas promesas solo se mejoró la parte privada del operativo. ¿Qué más tiene que pasar en esta Comunidad para que nuestros dirigentes políticos asuman la responsabilidad del caos que su gestión está provocando? Exigimos un operativo de incendios eficaz, bien dimensionado y público, con puestos cubiertos al 100%, con unas condiciones de trabajo y salariales dignas", concluye.