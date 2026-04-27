CSIF denuncia que la interinidad en CyL ha subido 4,4% y que los docentes cobran 124 euros menos al mes que la media

Isabel Madruga y Mario Gutiérrez, en rueda de prensa. - CSIF

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a nivel nacional revela que la interinidad de los docentes en Castilla y León se sitúa en el 34,7 por ciento, 4,4 puntos más que en 2020, y que el salario de estos profesionales es, de media, 124 euros inferior al mes.

"CSIF exige convocatorias de oposición reales y equiparación salarial inmediata. Los datos son oficiales, las excusas no", ha señalado la presidenta del sector en CSIF, Isabel Madruda, como reivindicación principal tras presentar los datos del 'Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025 en clave CSIF'.

Unos datos que, en su opinión, revelan "una paradoja que la Junta debería explicar". Así, el abandono escolar está entre los más bajos de España (10,23 por ciento), rozando el objetivo europeo del nueve por ciento, "un dato que habla bien del profesorado de esta comunidad".

Pero esos mismos docentes trabajan en condiciones "inaceptables". Uno de cada tres es interino, cuatro puntos más que hace cinco años --34,73 por ciento, por el 30,02 por ciento de la media nacional.

En cuanto a los salarios, un docente del cuerpo de maestros con 15 años de experiencia cobra en la Comunidad 124 euros menos al mes que la media nacional y un docente de secundaria y equivalentes cobra 148 euros menos al mes que la media nacional. "Cada mes, 12 meses al año", ha subrayado.

"Buenos resultados a pesar de la precariedad y no gracias a la política educativa. CSIF exige convocatorias de oposición reales y equiparación salarial inmediata. Los datos son oficiales, las excusas no", ha reiterado.

El gasto por alumno en la Comunidad es de 8.143 euros en 2024, con un retroceso del 0,2 por ciento en términos reales, pero por encima de la media nacional que es de 7.412 euros.

INDICADORES

Para realizar el informe, la organización sindical ha utilizado diferentes indicadores oficiales para hacer un "diagnóstico completo" del sistema educativo español, como datos del Ministerio de Educación y de Eurostat.

"Creemos que la educación es el debate político para nosotros más importante, pero sin duda alguna es el más manipulado (...) Hoy no presentamos un manifiesto, presentamos los datos que el debate político no quiere ver", ha recalcado en la rueda de prensa de presentación del informe el presidente del Sector Nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez Gutiérrez.

A juicio de la organización sindical, el sistema educativo español sufre "cinco problemas estructurales" que se "retroalimentan" y que por ello los resultados de los alumnos no mejoran: a saber, una baja inversión real sostenida, una precariedad docente estructural, resultados educativos estancados, una fragmentación territorial sin arbitraje y una inestabilidad normativa crónica.

Entre otras cosas, la organización sindical ha subrayado que mientras que la OCDE pide invertir un "6 por ciento" en Educación, España invierte un "4,3 por ciento". Además, asegura que la inflación se ha estado "comiendo" el gasto en el sector en los últimos 15 años. De esta manera, denuncia que el gasto por alumno "sólo ha crecido 17 euros" mientras que las aulas reciben hoy "casi 400.000 estudiantes más".

"España ha crecido en gasto nominal un 37 por ciento, pero el gasto real --teniendo en cuenta la inflación-- ha subido por alumno un 0,3 por ciento en general en 15 años (hay CCAA en las que incluso ha bajado)", ha explicado Gutiérrez.

Para CSIF, los docentes son "los más castigados". Por esta parte, ha recalcado que "uno de cada tres profesores públicos es interino", o lo que es lo mismo, el "30,2 por ciento" a fecha de enero de 2025. En comparación, Europa obliga a estar por debajo del "8 por ciento". Además, han pedido un "20 por ciento" de su poder adquisitivo real en 20 años. y la brecha salarial entre los profesionales de distintas CCAA "supera los 500 euros mensuales".

En este escenario, ha puesto el foco en que el abandono escolar está "paralizado" en torno al "13 por ciento" desde 2021, "lejos" del objetivo del "9 por ciento" para 2030. Además, España "quintuplica" la media europea de repetición del alumnado. Asimismo, el "25 por ciento" del alumnado tiene bajo rendimiento en lectura según el Informe PISA de 2022 y el "28 por ciento", en matemáticas. "El objetivo europeo del 15 por ciento para 2030 está lejos", ha denunciado el sindicato.

En este marco, CSIF ha destacado que hay CCAA que cumplen con "todos los objetivos" del sistema educativo mientras que hay otras que "triplican" los malos resultados. "No hay ningún mecanismo real de nivelación CCAA y una inestabilidad normativa crónica. España les lleva nueve leyes educativas desde 1978. Ninguna ha sido evaluada antes de que llegue la siguiente", ha lamentado Gutiérrez.

UN PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN QUE "GARANTICE LA ESTABILIDAD"

Ante esto, CSIF ha pedido un Pacto de Estado por la Educación que "garantice la estabilidad normativa durante al menos dos legislaturas", así como un marco legal que reconozca la autoridad el profesorado. Además, ha demandado una apuesta por la educación pública como "garantía de calidad homogénea en todo el territorio".

Asimismo, ha abogado un currículo "estable" dentro del aula y una PAU "que homogenice el sistema y que asegure la igualdad de oportunidades". Asimismo, ha pedido reducir de forma "efectiva" las ratios de las aulas mediante plazas estructurales permanentes con apoyos y desdobles y reforzar la orientación educativa para reducir la tasa de repetición.

"En cuestiones concretas de atención a la diversidad exigimos que haya un orientador por cada 250 alumnos en Secundaria y por cada 350 alumnos en Primaria y también que se establezcan unas ratios máximas para el personal de atención a la diversidad", ha indicado la también secretaria de Política Educativa de CSIF, Isabel Madruga.

En lo que se refiere a los recursos y a la inversión, ha instado a incrementar de manera progresiva la inversión en la educación pública en hasta el 7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y garantizar un gasto mínimo por alumno del Estado de 7.421 euros, la media nacional actual. Por esta parte, ha solicitado también separar el gasto estructural propio y el procedente de fondos europeos. Además, la organización sindical ha reclamado reducir la interinidad de los docentes al "8 por ciento" mediante "suficientes" convocatorias anuales de oposiciones y hacer que recuperen su poder adquisitivo perdido.

Asimismo, ha instado a vincular los incrementos salariales futuros al IPC real, poner en marcha una carrera profesional remunerada con tramos objetivos que incentive la formación continua, asegurar las mismas condiciones básicas en todo el Estado y fijar por ley nacional un horario lectivo máximo, con 25 horas semanales en Primaria y 18 en Secundaria. "En España, un docente que ejerce en el País Vasco, por ejemplo, puede ganar más de 600 euros mensuales que uno que ejerce en Extremadura con las mismas oposiciones, el mismo título, la misma profesión. Esto no es diversidad territorial, esto es desigualdad estructural", ha criticado Madruga.

En lo que se refiere a las convocatorias de huelgas y manifestaciones en el sector educativo en diferentes CCAA para mayo, Gutiérrez ha indicado que coinciden en la problemática, que es la que CSIF ha señalado en el informe: una inversión "inadecuada", una interinidad "muy por encima de lo que marca la UE", una pérdida de más del "20 por ciento" del poder adquisitivo y una atención a la diversidad "que no está evidentemente apoyada".

A su vez, ha puesto en valor el hecho de que el martes pasado el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley que baja ratios en Edudación y fija un tope de horas docentes. Dado que tiene que ser convalidado por el Parlamento, ha querido recalcar al resto de grupos políticos la necesidad de buscar "un marco común".