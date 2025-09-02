CSIF exige a la Junta una regulación "explícita" que prohíba los dispositivos electrónicos no pedagógicos en las aulas

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF) de Castilla y León ha exigido a la Junta una regulación "explícita" que prohíba el uso de dispositivos electrónicos no pedagógicos en las aultas.

Así lo ha demandado la presidenta del sector de Educación, Isabel Madruga, al preguntarla sobre la decisión de la Xunta de Galicia de prohibir el acceso a dispositivos electrónicos individuales en los colegios hasta cuarto de Primaria.

La dirigente ha recordad que la Junta se remite a la norma de convivencia de 2007 y a la autonomía de los centros "donde la mayoría sí lo tienen regulado". "Desde CSIF, Educación Castilla y León demandamos que se regule el uso pedagógico de los dispositivos electrónicos. No negamos que tenga cierto valor y que haya que estar actualizado en ese sentido, pero sin duda sí que creemos que es un motivo de disrupción escolar, que provoca diferencias en los centros y que altera el clima del aula. Por tanto, exigimos que haya una regulación explícita y se prohíba el uso de los dispositivos electrónicos no pedagógicos en las aulas", ha zanjado.